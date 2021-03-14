Синтетические наркотики на 100 млн тенге изъяли в Павлодаре

Павлодар. 13 марта. Kazakhstan Today - Синтетические наркотики общей стоимостью 100 млн тенге изъяли у поставщика в Павлодаре, передает Kazakhstan Today.
Утром 12 марта в Павлодаре оперативники управления по противодействию наркопреступности провели масштабную операцию.
В результате операции при попытке сбыта более килограмма синтетических наркотических средств задержан наркокурьер. Он извлек наркотики из тайника-закладки, расположенной. Задержанным оказался 24-летний житель южного региона страны - одного из крупнейших поставщиков наркотических средств в Павлодарскую область", - сказал начальник департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов.
По данному факту начато досудебное расследование, подозреваемый водворен в ИВС города Павлодара, сообщает Polisia.kz.
Ранее сообщалось, что дизайнерские наркотики стоимостью 40 млн тенге изъяли у сбытчика в Нур-Султане, а у четырех жителей Талдыкоргана изъяли наркотики на 35 млн тенге.
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