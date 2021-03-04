У четырех жителей Талдыкоргана изъяли наркотики на 35 млн тенге

Талдыкорган. 3 марта. Kazakhstan Today - Синтетические наркотики на сумму более 35 миллионов тенге изъяли у группы наркоторгоцев в Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , 2 марта в результате оперативных мероприятий и следственных действий сотрудниками УПН ДП Алматинской области в Талдыкоргане разоблачена группа, состоящая из четырех местных жителей в возрасте от 20 до 30 лет, распространявшая синтетические наркотики. Полицейские выяснили, что подозреваемые занимались распространением "синтетики" через интернет путем закладок.

При личном обыске у задержанных обнаружено 165 фальгированных свертков. В ходе санкционированных обысков по месту проживания задержанных, полицейские изъяли упаковочный материал, электронные весы для взвешивания и нерасфасованное вещество. Общий вес изъятого вещества, признанного экспертами наркотическим веществом синтетического происхождения, составил полтора килограмма. Стоимость такой партии наркотиков на черном рынке составляет 35 миллионов тенге", - рассказал начальник УПН ДП Алматинской области Казбек Мухамедов.

Все четверо в порядке статьи 128 УПК РК водворены в ИВС до решения вопроса об избрании меры пресечения. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по пунктам 1,2,5 части 3 статьи 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта и сбыт наркотических средств группой лиц, неоднократно в особо крупном размере, посредством использования электронных, информационных ресурсов).

26 февраля в Актау задержали закладчиков синтетических наркотиков.

24 февраля курьеры-закладчики психотропных веществ задержаны с поличным в Усть-Каменогорске.

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