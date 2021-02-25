В Усть-Каменогорске задержаны закладчики психотропных веществ

Усть-Каменогорск. 24 февраля. Kazakhstan Today - Курьеры-закладчики психотропных веществ задержаны с поличным в Усть-Каменогорске, передает Kazakhstan Today.

Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Восточно-Казахстанской области совместно с Национальной гвардией регионального командования "Шыгыс" в областном центре задержаны двое жителей Карагандинской области в возрасте 26 и 23 лет.

По информации Polisia.kz , задержанные проживали в Усть-Каменогорске на съемной квартире и занимались сбытом психотропных веществ через тайники-закладки посредством социальных сетей.

В ходе обысков было изъято более 1000 разовых доз психотропных веществ, а также приспособления для расфасовки (весы, пакеты)", - рассказали в полиции.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания УП города Усть-Каменогорска. Ведется досудебное расследование по статье 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов), по которой предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.

В полиции отметили, что стоимость изъятых психотропных веществ на черном рынке составляет 12 миллионов тенге.





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