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В Усть-Каменогорске задержаны закладчики психотропных веществ

24.02.2021 6022
Усть-Каменогорск. 24 февраля. Kazakhstan Today - Курьеры-закладчики психотропных веществ задержаны с поличным в Усть-Каменогорске, передает Kazakhstan Today.
 
Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Восточно-Казахстанской области совместно с Национальной гвардией регионального командования "Шыгыс" в областном центре задержаны двое жителей Карагандинской области в возрасте 26 и 23 лет.
 
По информации Polisia.kz, задержанные проживали в Усть-Каменогорске на съемной квартире и занимались сбытом психотропных веществ через тайники-закладки посредством социальных сетей. 
  

В ходе обысков было изъято более 1000 разовых доз психотропных веществ, а также приспособления для расфасовки (весы, пакеты)", - рассказали в полиции.

 
Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания УП города Усть-Каменогорска. Ведется досудебное расследование по статье 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов), по которой предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы. 
 
В полиции отметили, что стоимость изъятых психотропных веществ на черном рынке составляет 12 миллионов тенге.

Напомним, в Северо-Казахстанской области выявлен семейный подряд, занимавшийся реализацией синтетических наркотиков.
 

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