В СКО семья занималась реализацией синтетических наркотиков

Петропавловск. 23 февраля. Kazakhstan Today - Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Северо-Казахстанской области выявлен семейный подряд, занимавшийся реализацией синтетических наркотиков, передает Kazakhstan Today.

Полицейские установили, что наркотические вещества реализовывали контактным способом в Петропавловске, при этом помещение для производства психоактивных наркопрепаратов находилось в 120 километрах от города - в одном из сел Жамбылского района. В нарколаборатории были созданы и строго соблюдались все условия для производства синтетической "соли": оборудовано проветриваемое помещение, имелись колбы, мерные емкости, защитные костюмы и респираторы.

Всем этим криминальным бизнесом занималась пара сожителей, а также их близкие родственники", - проинформировали в пресс-службе ДП СКО.

В ходе задержания и обыска полицейскими было обнаружено и изъято около 55 граммов синтетических наркотиков, расфасованных на дозы и готовых к продаже. Изъят большой объем упаковочного материала, сотовые телефоны, аптечные весы, тетради с записями и другое. Также обнаружено и изъято около 700 граммов порошкообразного вещества, схожего с синтетическим наркотиком. Изъятые вещества направлены на судебно-химическое исследование.

Как сообщил заместитель начальника ДП СКО Руслан Назаров, разработка данной группы велась с октября прошлого года.

Сейчас данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по статье УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".

Четверо фигурантов - двое мужчин и две женщины - задержаны и водворены под стражу. Идет следствие", - добавили в полиции.





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