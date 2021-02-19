По 10 и 12 лет колонии получили продавцы синтетических наркотиков в Кокшетау

Кокшетау. 18 февраля. Kazakhstan Today - В Акмолинской области огласили приговор в отношении продавцов синтетических наркотиков, передает Kazakhstan Today.

В июле 2020 года сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности ДП Акмолинской области получили информацию о том, что наркозависимый горожанин причастен к реализации запрещенных веществ на территории областного центра. Было установлено, что к незаконному обороту синтетических наркотиков причастна 29-летняя жительница Кокшетау, являющаяся приятельницей мужчины. После сбора доказательной базы причастности парня и девушки к незаконному обороту наркотиков было произведено их задержание, в результате операции было изъято более 45 граммов синтетического наркотика a-PVP, это примерно 540 разовых доз", - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

Суд, изучив материалы уголовного дела, признал фигурантов виновными и назначил парню 12 лет и 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима, а девушке - 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства