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В Акмолинской области задержаны распространители психотропных веществ

02.02.2021 5725
Кокшетау. 2 февраля. Kazakhstan Today - В декабре прошлого года в Акмолинской области задержаны двое подозреваемых в распространении синтетических наркотиков, передает Kazakhstan Today.
 
По информации пресс-службы ДП Акмолинской области в декабре 2020 года с разницей в две недели были задержаны 28-летний житель города Костаная и 19-летний житель города Щучинска, которые приехали в город Степногорск с целью распространения синтетических наркотиков.
 
В результате проведенных операций, у 19-летнего задержанного было изъято 18 расфасованных пакетиков с наркотическим средством PVP, а на съемной квартире два свертка с аналогичным веществом, а также приспособления для измерения и фасовки наркотиков. В общем, вес изъятых психотропных веществ составил более 134 грамм.
 

У второго задержанного из кармана было изъято 18 пакетиков с синтетикой, и 49 пакетиков с аналогичным веществом были изъяты из тайников, которые он успел сделать в течение дня, общий вес изъятого составил более 52 грамм. На съемной квартире ничего обнаружено не было", - рассказали в полиции.

 
В настоящее время оба подозреваемых задержаны. В отношении каждого начато досудебное производство по части 3 статьи 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов). 
 
 

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