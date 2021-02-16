Дизайнерские наркотики стоимостью 40 млн тенге изъяли у сбытчика в Нур-Султане

Нур-Султан. 15 февраля. Kazakhstan Today - Подозреваемого в сбыте дизайнерских наркотиков задержали в Нур-Султане. При обыске изъята партия стоимостью 40 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Задержан 32-летний мужчина, подозреваемый в сбыте "дизайнерских" наркотиков в особо крупном размере. При личном обыске у задержанного изъято около 800 граммов "синтетики", которые он намеревался направить для сбыта в другие регионы республики: Темиртау, Атырау и Павлодар. Кроме того, в ходе обыска по месту жительства изъято семь расфасованных свертков, в которых находились сильнодействующие психотропные вещества "A-PVP" весом более 850 граммов. Общий вес изъятого составил более 1,5 килограмма синтетического наркотического средства "A-PVP" или более 5000 разовых доз "синтетики", цена которых составила бы на "черном рынке" более 40 млн тенге в денежном эквиваленте от розничных продаж", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Нур-Султана.





По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанный водворен в ИВС ДП Нур-Султана, ведется следствие.

В рамках расследования уголовного дела проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению других участников преступной цепи, причастных к поставке наркотиков в столицу", - отметили в полиции.

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