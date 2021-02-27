В Актау задержали закладчиков синтетических наркотиков

Актау. 26 февраля. Kazakhstan Today - Двух молодых людей 19 и 22 лет задержали в Актау за распространение и рекламу синтетических наркотиков, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает " Лада ", задержанные в настоящий момент ожидают суда. При обыске у них нашли расфасованные синтетические наркотики.

У одного из фигурантов дела при обыске обнаружили трафарет и пустой баллон краски. Установлено, что он наносил на стены граффити с рекламой интернет-магазина по продаже синтетических наркотиков.

Фигуранты дела в ходе следственных мероприятий показали места, где они осуществляли закладки, откуда позже изъяли синтетические наркотики.

Подозреваемый в общей сложности нанёс пять рекламных граффити и сделал девять закладок, из восьми клиенты успели забрать наркотики. Второй фигурант дела заложил 40 крупных и разовых доз, 13 из них полиция изъяла.

Сейчас все изъятые вещества находятся на химической экспертизе. До суда подозреваемые будут находиться под арестом.

24 февраля курьеры-закладчики психотропных веществ задержаны с поличным в Усть-Каменогорске.

23 февраля сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Северо-Казахстанской области выявлен семейный подряд, занимавшийся реализацией синтетических наркотиков.

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