В Актау задержали закладчиков синтетических наркотиков

Актау. 26 февраля. Kazakhstan Today - Двух молодых людей 19 и 22 лет задержали в Актау за распространение и рекламу синтетических наркотиков, передает Kazakhstan Today.
Как сообщает "Лада", задержанные в настоящий момент ожидают суда. При обыске у них нашли расфасованные синтетические наркотики.
У одного из фигурантов дела при обыске обнаружили трафарет и пустой баллон краски. Установлено, что он наносил на стены граффити с рекламой интернет-магазина по продаже синтетических наркотиков.
Фигуранты дела в ходе следственных мероприятий показали места, где они осуществляли закладки, откуда позже изъяли синтетические наркотики.
Подозреваемый в общей сложности нанёс пять рекламных граффити и сделал девять закладок, из восьми клиенты успели забрать наркотики. Второй фигурант дела заложил 40 крупных и разовых доз, 13 из них полиция изъяла.
Сейчас все изъятые вещества находятся на химической экспертизе. До суда подозреваемые будут находиться под арестом.
24 февраля курьеры-закладчики психотропных веществ задержаны с поличным в Усть-Каменогорске.
23 февраля сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Северо-Казахстанской области выявлен семейный подряд, занимавшийся реализацией синтетических наркотиков.
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