Более 100 случаев торговли людьми выявлено в Казахстане с начала года

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НУР-СУЛТАН. 12 ИЮЛЯ - Министерством иностранных дел совместно с НПО "Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности, Правовой центр женских инициатив "Сана Сезим" продолжается начатая в октябре прошлого года идентификационная кампания по выявлению и документированию лиц с неопределенным гражданством, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации МВД РК, за время акции выявлено 4 686 недокументированных лиц, из которых уже полицией документировано - 3 408 (документом гражданина РК - 2431, удостоверением лица без гражданства - 977). В отношении 1278 лиц процедура подтверждения гражданства завершается (подтверждение гражданства РК - 917, признание лицами без гражданства - 361).

Вместе с тем, люди продолжают попадать в рабство, и как правило - это лица без документов. Так, с начала года зарегистрировано 103 преступления, связанных с торговлей людьми, из которых окончено производством и направлено в суд 61 уголовное дело", - уточнили в ведомстве.

В настоящее время судами уже вынесен обвинительный приговор в отношении 9 человек. На стадии расследования находится еще 42 дела.

Кроме того, в ходе двух проведенных оперативно-профилактических мероприятий "Мигрант" и "Нелегал-трафик" выявлено более 14,5 тысяч правонарушений миграционного законодательства, из которых:

- 10 800 нарушений срока пребывания иностранцев в Казахстане;

- 3666 - незаконное осуществление трудовой деятельности иностранцами;

- выдворено из страны - 987 иностранцев;

- при содействии Международной организации по миграции организовано возвращение 158 иностранцев, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в страну гражданства;

- привлечено к ответственности 823 работодателя;

- 5 966 - за неинформирование органов внутренних дел о пребывающих у них иностранцах.

- задержано 112 уголовных преступников, находящихся в розыске (граждан Республики Казахстан - 96, Содружества Независимых государств - 16);

- выявлено 35 фактов организации канала незаконной миграции.

Министерство внутренних дел обращается к гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации из-за утраты документов, попавших в трудовое рабство, либо лишенных свободы - как можно скорее обратиться в полицию, где вам будет оказана необходимая помощь и поддержка", - добавили в министерстве.





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