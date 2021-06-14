В Мангистау из рабства освободили восемь человек

АКТАУ. 13 ИЮНЯ - С начала года в Мангистауской области зарегистрировали восемь случаев рабства, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Граждане из Узбекистана и Таджикистана чаще остальных попадают в рабство. Их принуждают к работам в частных хозяйствах и на строительных объектах.

Общественники считают, что ситуация изменится с вводом нового закона.

Я надеюсь, что план, который будет охватывать все направления, указанные в уже подписанном указе, будет соответствовать тем требованиям, о которых говорит гражданское общество, правозащитники, политологи, и Казахстан поднимется на более высокую ступень в области защиты прав человека", - рассказал " Ладе " директор общественного объединения "Мейірім" Александр Муха.

Указ "О дальнейших мерах в области прав человека" президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал 9 июня. Предполагается, что закон поможет получить помощь и отстоять свои права иностранным гражданам. Глава государства поручил обеспечить реализацию плана мероприятий правительству страны.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства