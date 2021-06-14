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В Мангистау из рабства освободили восемь человек

13.06.2021 7102
АКТАУ. 13 ИЮНЯ - С начала года в Мангистауской области зарегистрировали восемь случаев рабства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Граждане из Узбекистана и Таджикистана чаще остальных попадают в рабство. Их принуждают к работам в частных хозяйствах и на строительных объектах.
 
Общественники считают, что ситуация изменится с вводом нового закона.
 

Я надеюсь, что план, который будет охватывать все направления, указанные в уже подписанном указе, будет соответствовать тем требованиям, о которых говорит гражданское общество, правозащитники, политологи, и Казахстан поднимется на более высокую ступень в области защиты прав человека", - рассказал "Ладе" директор общественного объединения "Мейірім" Александр Муха.

 
Указ "О дальнейших мерах в области прав человека" президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал 9 июня. Предполагается, что закон поможет получить помощь и отстоять свои права иностранным гражданам. Глава государства поручил обеспечить реализацию плана мероприятий правительству страны.
 

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