Двое парней ради забавы угнали и разбили более 10 автомобилей в Алматы и области

Алматы. 25 октября. Kazakhstan Today - Двое 18-летних парней ради забавы угнали и разбили более 10 автомобилей в Алматы и области, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы департамента полиции Алматы, восемнадцатилетние жители Алматинской области угоняли чужие автомашины, а затем устраивали на них гонки и дрифт на дорогах. При этом они намерено разбивали угнанный автотранспорт. Получив дозу адреналина, молодые люди оставляли авто.

Подозреваемые - граждане М. и А. вскрывали машины путем подбора ключей и отверткой. Приятели отгоняли угнанный транспорт за город в безлюдное место и испытывали авто на разные трюки. При этом следует отметить, что у обоих нет права управления транспортным средством, а значит, и навыков вождения. Наигравшись вдоволь, злоумышленники оставляли машины и скрывались", - рассказал начальник управления криминальной полиции ДП Алматы полковник полиции Жанболат Зиадин.

По его информации, только в Алматинской области за подозреваемыми числятся 12 аналогичных преступных эпизодов. В Алматы на данный момент доказана причастность задержанных в двум фактам неправомерного завладения чужим транспортным средством.

Теперь молодые любители острых ощущений понесут уголовную ответственность в соответствии со статьей 200 УК РК. Проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям", - заключил Жанболат Зиадин.

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