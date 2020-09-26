Павлодарец оформил на друга 14 кредитов

Павлодар. 25 сентября. Kazakhstan Today - Павлодарец оформил на друга без его ведома 14 кредитов, передает Kazakhstan Today.

Как рассказали в пресс-службе областного департамента полиции, в полицию обратился житель Павлодара, который рассказал, что неизвестный взял на его имя кредит на 2,5 млн тенге. Причем мужчина узнал об имеющейся задолженности, только когда ему начали звонить из кредитных организаций с требованием вернуть деньги. Это его сильно удивило, так как он не брал никаких кредитов, сообщает Pavlodarnews.kz

В ходе следственных действий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении этого преступления, который признал свою вину. Им оказался лучший друг потерпевшего", - рассказал начальник ДП Нурлан Масимов.

Выяснилось, что в прошлом году подозреваемый попросил своего товарища открыть банковскую карту для получения им заработной платы. Друг без доли сомнения согласился помочь. Но как потом оказалось, зря. Спустя некоторое время, зная анкетные данные и имея банковскую карту, подозреваемый оформил на имя своего друга 14 кредитов в разных микрокредитных организациях. Полученные деньги он проиграл на ставках в букмекерской компании.

В данное время в отношении задержанного проводится досудебное расследование по пункту 4 части 2 статьи 190 УК РК.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства