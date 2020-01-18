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Спецоперация КНБ: в трех городах страны задержаны 17 членов ОПГ (ВИДЕО)

17.01.2020, 19:03 5914
Спецоперация КНБ: в трех городах страны задержаны 17 членов ОПГ (ВИДЕО)
Нур-Султан. 17 января. Kazakhstan Today - 17 членов ОПГ задержаны в трех городах Казахстана в результате спецоперации Комитета национальной безопасности РК, передает Kazakhstan Today.
 

Службой экономической безопасности КНБ РК пресечена деятельность ОПГ, нанесшей значительный экономический ущерб государству. Проведена масштабная спецоперация в Нур-Султане, Караганде, Алматы. Задержано 17 человек, проведено 55 обысков", - сообщила пресс-служба КНБ РК. 

 
Изъяты ЭЦП, ноутбуки, кассовые аппараты, поддельные печати и документы, цифровые ключи управления счетами компаний, крупная сумма денежных средств в иностранной и национальной валюте. Незаконно обналичено более 300 млрд тенге. 
 

В результате вскрытия преступной схемы уклонения от налогов в бюджет государства ежемесячно стало поступать на 3 млрд тенге больше", - отметили в ведомстве.

 
Напомним, ранее в Нур-Султане в ходе спецоперации КНБ задержали вооруженную группу вымогателей.

 

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