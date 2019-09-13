Нур-Султан. 12 сентября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане в ходе спецоперации КНБ задержали вооруженную группу вымогателей, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе КНБ Казахстана, "этническая преступная группа на систематической основе занималась вымогательством денежных средств у представителей бизнес-среды путем угроз причинения вреда жизни и здоровью".

10 сентября в столице проведена спецоперация, в ходе которой лидер и члены указанной преступной группы были задержаны с поличным после получения от предпринимателя автомашины марки Toyota, которую они вымогали у него в счет вымышленного долга", - проинформировали в ведомстве.

Также отмечается, что при задержании у фигурантов обнаружены и изъяты боевой пистолет "Макарова" с 11 патронами к нему и травматический пистолет с 5 патронами.

Задержанные водворены в ИВС ДП Нур-Султана, проводится досудебное расследование.

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