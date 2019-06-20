У столичного предпринимателя вымогали Gelandewagen, 27 млн тенге и земельный участок в Боровом - КНБ

Нур-Султан. 19 июня. Kazakhstan Today - Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил о пресечении противоправной деятельности преступной группы, передает Kazakhstan Today.

17 июня пресечена противоправная деятельность преступной группы, вымогавшей у предпринимателя в Нур-Султане 27 млн тенге, земельный участок в поселке Боровое Акмолинской области площадью 10 соток и автомашину марки "Mercedes Gelandewagen", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что при совершении преступления члены преступной группы угрожали жизни и здоровью предпринимателя и членов его семьи, используя холодное оружие и муляжи огнестрельного оружия, внешне конструктивно сходные с боевым.





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