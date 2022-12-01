К 17 годам тюрьмы приговорен кызылординец, направивший КамАЗ на военных во время январских беспорядков

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Сев за руль КамАЗа, подсудимый развернул его на линию отступающих военнослужащих и, прижав педаль газа к полу кирпичом, выпрыгнул из него

Кызылорда. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Кызылординской области рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в участии в массовых беспорядках, посягательстве на жизнь военнослужащего, а также акте терроризма.





Согласно материал суда, 5 января 2022 года подсудимый, участвуя в массовых беспорядках, перед торговым центром, применив насилие в отношении военнослужащего, захватил военный КамАЗ.





Сев за руль грузового авто, развернул его на линию отступающих военнослужащих, прижав педаль газа к полу кирпичом, выпрыгнул из него. В результате грузовой автотранспорт переехал военнослужащего, который от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении суда.





Вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, видеозаписями, приобщенными к материалам уголовного дела, а также заключением судебно-медицинской экспертизы.





Отмечается, что содеянное относится к категории тяжких и особо тяжких преступлений, за совершение которого предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.





Однако с учетом характера и степени общественной опасности, совершенных преступлений, смягчающих и отягчающих обстоятельств окончательно подсудимому назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.





По эпизоду акта терроризма подсудимый был оправдан.





Приговор суда в законную силу не вступил.



