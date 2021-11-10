Подозреваемый в жестоком убийстве 18-летней девушки в Алматы задержан

АЛМАТЫ. 9 НОЯБРЯ - Подозреваемый в жестоком убийстве 18-летней девушки в одном из элитных жилых комплексов в Алматы задержан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Департамент полиции города Алматы информирует, что подозреваемый в совершении убийства 18-летней студентки в ЖК "Латифа" задержан.
Подозреваемый задержан в пригороде Алматы. В порядке статьи 128 УПК РК он водворен в изолятор временного содержания. Комплекс следственных мероприятий продолжается", - сказал начальник управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев.
Напомним, убийство 18-летней студентки произошло 7 ноября в жилом комплексе "Латифа". По предварительной версии, девушку избили, задушили, а тело пытались сжечь. Известно, что незадолго до трагедии жертва отправляла сообщения с просьбой о помощи.