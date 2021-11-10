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Подозреваемый в жестоком убийстве 18-летней девушки в Алматы задержан

09.11.2021, 10:37 58375
Подозреваемый в жестоком убийстве 18-летней девушки в Алматы задержан
АЛМАТЫ. 9 НОЯБРЯ - Подозреваемый в жестоком убийстве 18-летней девушки в одном из элитных жилых комплексов в Алматы задержан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Департамент полиции города Алматы информирует, что подозреваемый в совершении убийства 18-летней студентки в ЖК "Латифа" задержан.
 

Подозреваемый задержан в пригороде Алматы. В порядке статьи 128 УПК РК он водворен в изолятор временного содержания. Комплекс следственных мероприятий продолжается", - сказал начальник управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев.


Напомним, убийство 18-летней студентки произошло 7 ноября в жилом комплексе "Латифа". По предварительной версии, девушку избили, задушили, а тело пытались сжечь. Известно, что незадолго до трагедии жертва отправляла сообщения с просьбой о помощи.
 

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Должностные лица Комитета транспорта возглавили группировку по выдаче фиктивных карт техосмотра

09.11.2021, 12:44 86455
НУР-СУЛТАН. 9 НОЯБРЯ - Должностные лица Комитета транспорта возглавили преступную группировку, которая занималась выдачей фиктивных диагностических карт технического осмотра автомашин за незаконное вознаграждение. Об этом рассказали в Агентстве Республики Казахстан по противодействию коррупции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации антикоррупционного ведомства, по всей стране на подставных лиц оформлено 28 фирм по проведению техосмотра. 
 

По зарегистрированным адресам центры техосмотра отсутствовали, и соответственно, не имели необходимого технического оборудования, специалистов, ангара, как этого требует действующее законодательство", - рассказали в пресс-службе Антикоррупционной службы. 

 
По информации ведомства, преступную группу возглавили должностные лица Комитета транспорта, в обязанности которых входит осуществление транспортного контроля и недопущения подобных фактов. 
 

С 2017 года по сегодняшний день без фактического техосмотра ОПГ подделало более 260 тысяч диагностических карт. Такая "услуга" занимала всего пять минут времени и стоила две тысячи тенге за одно автотранспортное средство", - рассказали подробности акнтикоррупционщики.

 
В ходе следствия будет дана правовая оценка и владельцам автотранспортных средств, обратившихся к услугам этих лиц. 
 

Антикором будут приняты все меры о внесении соответствующих изменений в действующее законодательство, а также по искоренению фактов проведения формальных техосмотров", - добавили в ведомстве.

 

Стиральный порошок известных марок подделывали в Туркестанской области

09.11.2021, 11:53 96688
ТУРКЕСТАН. 9 НОЯБРЯ - Сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Туркестанской области ликвидировали подпольный цех по изготовлению контрафактных стиральных порошков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что житель Туркестана Р. Абдуллаев организовал цех по адресу: жилой массив "Иштихат", улица Доспанбет жырау. Там незаконным путем он изготавливал порошки под марками Ariel, Тide, "Миф", Persil в объемах 2, 3, 6 килограммов", - рассказали в пресс-службе Агентства по финмониторингу РК.

 
По данным ведомства, всего изъято семь единиц оборудования для упаковки и расфасовки порошков, более 500 упаковок порошка, свыше ста 20-килограммовых мешков порошка в рассыпном виде и полиэтиленовые пакеты с наименованиями известных марок.
 

Правообладателю в лице компании The Procter&Gamble Company нанесен крупный ущерб. Абдуллаеву выписан штраф в размере 5,9 миллионов тенге", - добавили в агентстве. 

 

Туркестанские сельхозпредприятия незаконно получили субсидии на 380 млн тенге

09.11.2021, 11:27 104248
Туркестанские сельхозпредприятия незаконно получили субсидии на 380 млн тенге
ТУРКЕСТАН. 9 НОЯБРЯ - Территориальным департаментом Агентства по Туркестанской области в отношении руководителей восьми крестьянских хозяйств заведено уголовное дело по факту незаконного получения субсидий на сумму 380 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Руководители крестьянских хозяйств вносили ложные сведения при подаче заявок на получение субсидий в рамках госпрограммы "Сыбана". А именно: предоставили фиктивные документы, подтверждающие приобретение и завоз крупного рогатого скота из РФ", - рассказали в пресс-службе АФМ РК.

 
Согласно данным областной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК, указанные юридические лица заявки на приобретение КРС не направляли и маршрутные листы по их ввозу из РФ не получали.
 

Общая сумма незаконно выплаченных субсидий указанным КХ составила свыше 380 миллионов тенге. При этом общая сумма кредита составляет более одного миллиарда тенге", - добавили в ведомстве.

 

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