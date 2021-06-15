Жители Кокшетау вложили в финансовую пирамиду более 24 млн тенге

КОКШЕТАУ. 14 ИЮНЯ - Более 60 жителей Кокшетау вложили в финансовую пирамиду более 24 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Жители Кокшетау в надежде на получение высокой прибыли стали жертвами мошенника. После получения приглашения вступить в группу в WhatsАpp-мессенджере, потерпевшим предлагалось вложить небольшую сумму денег и получить сверхприбыль. На столь заманчивое предложение откликнулось более 60 человек. Собрав с доверчивых граждан более 24 млн тенге, администратор группы перестал выходить на связь, а граждане обратились в полицию", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Акмолинской области.

По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Создание и руководство финансовой пирамидой". Злоумышленник установлен. Ведется следствие.

Только в текущем году в Акмолинской области зарегистрировано четыре факта создания финансовой пирамиды . За аналогичный период прошлого года было только два факта", - отметили в прокуратуре.





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