Организатор финпирамиды обманула казахстанцев на 70 млн тенге

Кокшетау. 3 марта. Kazakhstan Today - Акмолинские полицейские установили мошенницу, которая с помощью интернет-ресурсов организовала денежную пирамиду, передает Kazakhstan Today.

В полицию города Кокшетау с заявлением обратилась 65-летняя местная жительница.

С ее слов, малознакомая женщина обманным путем с помощью интернет-ресурсов завладела денежными средствами на сумму 63 тысячи тенге, пишет Polisia.kz

По данному факту полицейские начали досудебное производство по статье 190 УК РК (Мошенничество).

Полицейские выяснили, что 48-летняя жительница Кокшетау в 2020 году по мессенджеру WhatsApp создала группу, чтобы организовать денежную пирамиду.

В полиции проинформировали, что ее жертвами стали около 20 человек из городов Актау, Жанаозена, Нур-Султана, Павлодара и других.

Общая сумма ущерба, причиненного людям, составила более 70 млн тенге.

Свою вину женщина признала.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства