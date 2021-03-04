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Организатор финпирамиды обманула казахстанцев на 70 млн тенге

03.03.2021 20521
Кокшетау. 3 марта. Kazakhstan Today - Акмолинские полицейские установили мошенницу, которая с помощью интернет-ресурсов организовала денежную пирамиду, передает Kazakhstan Today.
 
В полицию города Кокшетау с заявлением обратилась 65-летняя местная жительница. 
 
С ее слов, малознакомая женщина обманным путем с помощью интернет-ресурсов завладела денежными средствами на сумму 63 тысячи тенге, пишет Polisia.kz.
 
По данному факту полицейские начали досудебное производство по статье 190 УК РК (Мошенничество). 
 
Полицейские выяснили, что 48-летняя жительница Кокшетау в 2020 году по мессенджеру WhatsApp создала группу, чтобы организовать денежную пирамиду.
 
В полиции проинформировали, что ее жертвами стали около 20 человек из городов Актау, Жанаозена, Нур-Султана, Павлодара и других. 
 
Общая сумма ущерба, причиненного людям, составила более 70 млн тенге. 
 
Свою вину женщина признала.
 
 

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