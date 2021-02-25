В Казахстане пресекли деятельность финансовой пирамиды

Павлодар. 24 февраля. Kazakhstan Today - Пресечена деятельность ТОО МФО "Лидер Капитал 168" с признаками финансовой пирамиды, созданного в Павлодарской области, передает Kazakhstan Today.

Агентством РК по финансовому мониторингу пресечена деятельность ТОО МФО "Лидер Капитал 168" с признаками финансовой пирамиды, созданного менее года назад в Павлодарской области. За короткое время организаторы успели вовлечь более 100 доверчивых граждан с условием получения ежемесячного дохода в размере 10% от суммы вклада. В настоящее время устанавливаются иные жертвы мошеннической схемы", - сообщили в ведомстве.

По факту создания финансовой пирамиды начато досудебное расследование.

В соответствии с разъяснениями Национального банка РК, привлечением денег от населения на территории Казахстана могут заниматься только банки второго уровня и Национальные операторы почты на основании лицензии, выданных уполномоченным органом. Агентство РК по финансовому мониторингу призывает не вкладывать денежные средства в сомнительные компании. Если вы были вовлечены в деятельность данной организации, просим обратиться по телефонам доверия: 8 (7182) 61-33-05, 8 702 816 01 81", - отметили в Агентстве РК по финансовому мониторингу.

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