Более 27 млн тенге украли при реконструкции дорог в Костанае

КОСТАНАЙ. 21 ОКТЯБРЯ - Агентством по финансовому мониторингу Республики Казахстан выявлен факт хищения более 27 млн тенге при реконструкции дорог в городе Костанае, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным следствия, между подрядчиком ТОО "Galara" и отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная был заключен договор реконструкции улицы Набережной на сумму более 612 миллионов тенге.
Генеральный директор ТОО "Galara" при пособничестве инструктора отдела ЖКХ предоставил фиктивный акт выполненных работ по дополнительным услугам, фактически не оказанным. На основании поддельного акта на расчетный счет ТОО необоснованно перечислено более 27 миллионов тенге", - рассказали в пресс-службе АФМ РК.
По данным ведомства, директор предприятия и сотрудник ЖКХ осуждены на пять лет лишения свободы.