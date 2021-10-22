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Более 27 млн тенге украли при реконструкции дорог в Костанае

21.10.2021, 09:51 57943
Более 27 млн тенге украли при реконструкции дорог в Костанае
КОСТАНАЙ. 21 ОКТЯБРЯ - Агентством по финансовому мониторингу Республики Казахстан выявлен факт хищения более 27 млн тенге при реконструкции дорог в городе Костанае, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным следствия, между подрядчиком ТОО "Galara" и отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная был заключен договор реконструкции улицы Набережной на сумму более 612 миллионов тенге. 
 

Генеральный директор ТОО "Galara" при пособничестве инструктора отдела ЖКХ предоставил фиктивный акт выполненных работ по дополнительным услугам, фактически не оказанным. На основании поддельного акта на расчетный счет ТОО необоснованно перечислено более 27 миллионов тенге", - рассказали в пресс-службе АФМ РК.

 
По данным ведомства, директор предприятия и сотрудник ЖКХ осуждены на пять лет лишения свободы.

 

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Насильник из Каражала осужден на 23 года

22.10.2021, 13:14 13312
КАРАГАНДА. 22 ОКТЯБРЯ - Насильника из Каражала осудили на 23 года лишения свободы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
55-летнего жителя города Каражал обвиняют в похищении малолетней девочки и попытке ее изнасилования. 
 

Похищение и попытка изнасилования малолетнего ребенка вызвали общественный резонанс. Это произошло в городе Каражале. Насильник осужден на 23 года лишения свободы", - сообщил начальник ДП Карагандинской области Ерлан Файзуллин на онлайн-встрече с населением.

 
По его словам, показатель преступлений в отношении несовершеннолетних за 9 месяцев этого года снизился на 6,3%. Ювенальная полиция проводит систематическую работу с трудными подростками и неблагополучными семьями.
 
Напомним, девочку похитили в апреле этого года. Полицейские нашли ребенка в заброшенном доме с 55-летним жителем города
 

В Капшагае нашли повешенным 13-летнего подростка

22.10.2021, 12:58 16174
ТАЛДЫКОРГАН. 22 ОКТЯБРЯ - В Капшагае на балконе совей квартиры повесился 13-летний подросток, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
20 октября, в 07.30, в дежурную часть отдела полиции города Капшагая поступило сообщение о том, что на балконе квартиры найден повешенным 13-летний подросток
 
В настоящее время начато досудебное расследование по статье УК РК "Доведение до самоубийства", сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области. 

 

Убийство на почве ревности произошло в Павлодарской области

22.10.2021, 11:40 28108
ПАВЛОДАР. 22 ОКТЯБРЯ - 61-летний житель Павлодарской области задержан за убийство 28-летней сельчанки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В июне текущего года в полицию Успенского района Павлодарской области обратился мужчина, сообщив, что во дворе его дома убили 28-летнюю сельчанку.
 

В ходе изучения всех обстоятельств, а также опроса свидетелей полицией было установлено, что убитая некоторое время находилась в отношениях с 61-летним жителем села Успенка. Совместная жизнь не заладилась из-за постоянных скандалов и рукоприкладства со стороны мужчины, и девушка решила уйти от возлюбленного. Так как проживать ей было негде, она попросилась пожить у своего знакомого. Вскоре в гости к этому знакомому приехал друг из Павлодара. Между гостем и девушкой вспыхнули чувства, в город они решили вернуться уже вместе… Узнав, что бывшая возлюбленная вступила в новые отношения и уезжает, 61-летний сельчанин пришел в ярость. Чрезмерно употребив спиртного, он взял нож и направился к дому, где временно проживала девушка. Мужчина пытался поговорить с ней, хотел возвратить былое и даже уговаривал вернуться к нему, но никакие предлоги и уговоры не смогли переубедить сельчанку. Тогда мужчина, вынув нож из кармана, ударил бывшую возлюбленную в грудную клетку, и не один раз", - сообщает подробности Polisia.kz.

 
После совершения убийства злоумышленник убежал в неизвестном направлении. 
 
Владелец дома сразу вызвал скорую помощь и позвонил в полицию. Полицейские в течение короткого времени установили местонахождение подозреваемого и задержали. 
 
За совершение данного преступления 61-летний житель региона осужден к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
 

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