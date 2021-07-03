Более 93 млн тенге украли при строительстве дороги в Уштобе

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ТАЛДЫКОРГАН. 2 ИЮЛЯ - Глава управления автомобильных дорог и два его подельника приговорены к 7 годам лишения свободы за хищение 93 млн бюджетных средств при строительстве дороги в городе Уштобе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каратальского района" Алиянов Р.А., директор ТОО "Алмаз-М" Мусаев Д.Ж., технический надзор - ТОО "KravИнжиниринг" Крутиков В.А. приговором Ескельдинского районного суда Алматинской области признаны виновными в хищении бюджетных средств и приговорены к лишению свободы сроком от 7 лет до 7 лет и 3 месяцев.

Они подозревались в том, что в период с мая по декабрь 2018 года путем внесения в акты выполненных работ заведомо ложных сведений, искажающих их действительное содержание при осуществлении строительно-монтажных работ по объекту "Капитальный ремонт улицы Толе би города Уштобе Каратальского района" совершили хищение бюджетных денежных средств на общую сумму 93 111 040 тенге", - рассказали Антикоррупционной службе.

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