29 подпольных цехов по производству поддельных денег ликвидировало АФМ

НУР-СУЛТАН. 9 ИЮНЯ - Агентство по финансовому мониторингу РК выявило 29 подпольных цехов, изготовляющих фальшивые деньги, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

За последние 5 лет в стране из денежного оборота изъято более 15 тыс. поддельных купюр национальной валюты на общую сумму более 60 млн тенге и свыше 12 тыс. купюр иностранной валюты на 1 099 800 долларов, 226 900 евро, 1 327 020 рублей, 6100 турецких лир, 1600 юаней", - сообщает пресс-служба АФМ РК.

По данным ведомства, изготовление и сбыт фальшивых денег приобретают международный характер. АФМ пресечена деятельность транснациональной ОПГ, состоящей из граждан Казахстана, России и Грузии. Они организовали международный канал поставки поддельных купюр номиналом 500 евро на сумму 75 тыс. евро.

Пресечена деятельность 29 подпольных цехов по производству поддельных денег, уничтожено более 7 тыс. поддельных денежных купюр, осуждены 102 лица", - информирует АФМ.

Также пресечен сбыт фальшивых купюр номиналом 100 долларов на сумму свыше 935 тыс. долларов.





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