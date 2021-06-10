29 подпольных цехов по производству поддельных денег ликвидировало АФМ

За последние 5 лет в стране из денежного оборота изъято более 15 тыс. поддельных купюр национальной валюты на общую сумму более 60 млн тенге и свыше 12 тыс. купюр иностранной валюты на 1 099 800 долларов, 226 900 евро, 1 327 020 рублей, 6100 турецких лир, 1600 юаней", - сообщает пресс-служба АФМ РК.
По данным ведомства, изготовление и сбыт фальшивых денег приобретают международный характер. АФМ пресечена деятельность транснациональной ОПГ, состоящей из граждан Казахстана, России и Грузии. Они организовали международный канал поставки поддельных купюр номиналом 500 евро на сумму 75 тыс. евро.
Пресечена деятельность 29 подпольных цехов по производству поддельных денег, уничтожено более 7 тыс. поддельных денежных купюр, осуждены 102 лица", - информирует АФМ.
Также пресечен сбыт фальшивых купюр номиналом 100 долларов на сумму свыше 935 тыс. долларов.
Ранее сообщалось, что в Шымкенте сотрудники банка сбывали клиентам фальшивые евро.
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