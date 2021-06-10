В Шымкенте сотрудники банка сбывали клиентам фальшивые евро

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ШЫМКЕНТ. 9 ИЮНЯ - Департаментом экономических расследований по городу Шымкенту выявлен факт сбыта фальшивых денег номиналом 500 евро сотрудниками одного из банков города, передает KAZAKHSTAN TODAY.

5 работников банка по предварительному сговору сбыли клиентам фальшивые денежные купюры в общей сумме 4000 евро. Следствием установлено, что в 2020 году один из сотрудников банка за денежное вознаграждение в размере 25% от общей суммы обменял поддельные 6000 евро на тенге", - сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу.





Сообщается, что Аль-Фарабийским районным судом виновные приговорены к 5 годам лишения свободы. Лицо, предоставившее сотрудникам банка поддельные купюры, объявлено в международный розыск.

Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан проявлять осторожность и внимательно пересчитывать наличность. В случае обнаружения фальшивых денег главное - не пытаться сбыть подделку. Желание вернуть свои средства может обернуться уголовной ответственностью по статье 231 УК, которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет. Если фальшивая банкнота обнаружена, следует немедленно обратиться по телефонам доверия Агентства +7 (7172) 70-84-78", - отметили в ведомстве.

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