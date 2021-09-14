В Кызылординской области полицейские изъяли почти 2,5 тысячи кустов конопли

Фото: Polisia.kz

КЫЗЫЛОРДА. 13 СЕНТЯБРЯ -10 сентября сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Кызылординской области в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Карасора-2021" в 100 километрах от села Жинишкекум Аральского района выявили крупный наркопосев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Трое подозреваемых задержаны на месте. Они выращивали 2479 кустов конопли, сообщает Polisia.kz

По данному факту начато досудебное расследование согласно части 2 статьи 300 УК РК (Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества).

Напомним , в текущем году выявлено более 5,3 тыс. правонарушений, связанных с наркотиками, из них 1661 - преступление, в том числе 991 факт сбыта и 270 фактов хранения наркотиков в особо крупном размере. Изъято 12,5 тонны различных наркотиков, из которых 4 килограмма героина, 120 килограммов синтетики, 371 килограмм гашиша и 8,7 тонны марихуаны.

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