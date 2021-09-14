С начала года у наркопреступников изъято 4 килограмма героина

НУР-СУЛТАН. 13 СЕНТЯБРЯ - В течение года выявлено 5,3 тыс. правонарушений, связанных с оборотом наркотиков. "О принимаемых мерах по противодействию наркопреступности и результатах рассказал начальник управления департамента по противодействию наркопреступности Министерства внутренних дел Республики Казахстан Бахытжан Амирханов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам главы департамента, в текущем году выявлено более 5,3 тыс. правонарушений, связанных с наркотиками, из них 1661 - преступление, в том числе 991 факт сбыта и 270 фактов хранения наркотиков в особо крупном размере. Изъято 12,5 тонны различных наркотиков, из которых 4 килограмма героина, 120 килограммов синтетики, 371 килограмм гашиша и 8,7 тонны марихуаны.

Так в августе у жителя Байзакского района Жамбылской области было изъято около тонны наркотиков при заготовке.

Кроме того, по словам Амирханова, к уголовной ответственности и привлечены 17 лидеров и 34 участника ОПГ в сфере наркопреступности.

Выявлен 81 факт контрабанды. Так, в Карагандинской области пресечена деятельность ОПГ. Задержан лидер и 7 его фигурантов. При их задержании в период с января по март текущего года было изъято 11 килограммов синтетики", -уточнил спикер.

Он сообщил, что за 8 месяцев текущего года зарегистрировано 127 досудебных производств, из которых 58 за рекламу, 69 за сбыт посредством интернет-ресурсов. Заблокировано 810 сайтов по распространению наркотиков.

Также он проинформировал, что с начала года ликвидировано 11 нарколабораторий.

К примеру, в Актюбинской области в июле ликвидирована нарколаборатория, организованная 28-летним наркоторговцем. Задержан житель Муртукского района. Общий вес изъятого вещества составил 67 килограммов", - добавил спикер.

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