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Жители ЗКО пытались вывести в Россию рога сайгаков на 2,5 млрд тенге

01.07.2022, 20:51 8091
УРАЛЬСК. 1 ИЮЛЯ - В Уральском городском суде огласили приговор в отношении двоих жителей ЗКО, которые обвинялись в незаконном приобретении, хранении и перевозке сайгачьих рогов в особо крупном размере, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Суд признал их виновными и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на семи и восемь лет, сообщает портал "Мой город".
 
Осужденные, находясь в Уральске, спрятали в тайник прицепа МАЗа 1169 рогов. Они планировали продать их на территории России. При выезде из города машину задержали. Ущерб государству оценивается в 2,5 миллиарда тенге.
 
Помимо полученного длительного тюремного срока суд также постановил взыскать с осужденных сумму ущерба.
 
Напомним, специалисты республиканской ассоциации общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства "Кансонар" подвергают большому сомнению данные о столь стремительно возросшем поголовье сайги. 
 
10 июня Комитет лесного хозяйства и животного мира отозвал на доработку законопроект о правилах сбора и маркировки рогов сайгаков.
 

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В Атырау в результате поножовщины пострадал школьник

01.07.2022, 19:26 9446
АТЫРАУ. 1 ИЮЛЯ - Двое 22-летних мужчин ночью напали с ножом на 16-летнего школьника, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Инцидент произошел в микрорайоне Жулдыз, сообщает портал "Мой город".
 
Подросток в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Подозреваемые задержаны, в отношении них начато досудебное расследование.
 

Антикор проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц Минкультуры

01.07.2022, 19:20 10091
Антикор проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц Минкультуры
Фото: news.ivest.kz
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - Антикор расследует факт отчуждения здания госпредприятия по заниженной стоимости, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Антикоррупционный службой по Нур-Султану проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц Министерства культуры и спорта РК по факту отчуждения подведомственного здания РГКП "Республиканская школа высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта" в Алматы по заниженной стоимости в пользу аффилированного юридического лица, повлекшего причинение тяжких последствий интересам государства, сообщает пресс-служба Антикора. 
 
В настоящее время проводится досудебное расследование.
 
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Для справки: РГКП "Республиканская школа высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта", согласно информации НОК РК, имеет на балансе следующее недвижимое имущество: манеж + административное здание - 2387,2 кв. м; спортивный зал - 1113,6 кв. м; предманежник + конюшня - 1507,4 кв. м; тир стрелковый - 608,2 кв. м; конюшни + склады - 443,5 кв. м; конюшня - 317,1 кв. м; конюшня - 317,1 кв. м; склады + сеновал - 414,2 кв. м; кузница + конюшня - 137,1 кв. м; хозяйственный блок - 372,6 кв. м. Итого: 7618 кв. м.

В школе культивируются 10 видов спорта: конный спорт, пятиборье, стрельба пулевая, стрельба стендовая, фехтование, парусный спорт, гребля на байдарках и каноэ, плавание, синхронное плавание, водное поло (мужчины и женщины).
 

Контрабанду на 27 млн тенге пытались ввезти из Китая в Казахстан

01.07.2022, 16:25 12166
Контрабанду на 27 млн тенге пытались ввезти из Китая в Казахстан
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 1 ИЮЛЯ - Ввоз незадекларированных товаров на сумму 27 миллионов тенге предотвратили таможенники на посту "Калжат", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Автозапчасти, аккумуляторы, сварочный аппарат и хозяйственные товары общей стоимостью 27 млн тенге пыталось ввезти ТОО в Казахстан, уклонившись от уплаты таможенных платежей и налогов", - сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК. 

 
Таможенники просканировали КамАЗ с прицепом и обнаружили расхождение между товарами, заявленными в документах, и содержимым в транспортном средстве. 
 
Всего в машине найдено 20 тонн незадекларированных товаров, по которым импортер не уплатил таможенные платежи и налоги на сумму 5,5 млн тенге.
 
Виновник привлечен к административной ответственности, все платежи взысканы в полном размере. 
 

Всего в текущем году выявлено более 4 тысяч тонн незадекларированных товаров стоимостью 1 млрд тенге", - сообщили в комитете.

 

Мошенник обманул жителей Усть-Каменогорска на 17,5 миллиона тенге

01.07.2022, 12:44 14061
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 1 ИЮЛЯ - B Усть-Каменогорске сотрудники полиции задержали 25-летнего уроженца Катон-Карагайского района, обещавшего оказать посреднические услуги в "оформлении" ипотеки, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным департамента полиции Восточно-Казахстанской области, он обманул 5 жителей областного центра. 
 

Мошеннические действия мужчина проводил по определенной схеме, сначала он втирался в доверие к гражданам, а далее просил внести предоплату. После получения денежных средств, блокировал номера потерпевших", - пояснили в ведомстве. 

 
Было установлено, что он никакого отношения к сфере недвижимости не имеет, а деньгами распорядился по своему усмотрению. 
 

При проведении оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. В отношении задержанного была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - добавили в департаменте. 

 
В настоящее время проводится досудебное расследование по части 3 статьи 190 УК РК (Мошенничество), также выясняется причастность задержанного к другим подобным правонарушениям. 
 

Фиктивные счета-фактуры на 6,5 млрд тенге выписали злоумышленники в Павлодарской области

01.07.2022, 09:45 17731
Фиктивные счета-фактуры на 6,5 млрд тенге выписали злоумышленники в Павлодарской области
Фото: Depositphotos
ПАВЛОДАР. 1 ИЮЛЯ - Факты незаконной выписки счетов-фактур пресечены сотрудниками департамента Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Следствием установлено, что два гражданина РК создали 13 компаний, которые оформили на подставных лиц. В период с 2019 по 2021 годы выписывали от имени данных компаний фиктивные счета-фактуры в адрес ряда юридических лиц на общую сумму 6,5 млрд тенге.
 
В результате преступных действий государству причинен ущерб на сумму более 2 млрд тенге в виде неуплаченных налогов. 
 

Суд признал обоих виновным и приговорил их к 2 годам 9 месяцам лишения свободы каждого с конфискацией у одного из них денежных средств в сумме более 13 млн тенге", - сообщили в пресс-службе АФМ.

 

В Акмолинской области 15 человек устроили вооруженную разборку

01.07.2022, 09:02 18686
В Акмолинской области 15 человек устроили вооруженную разборку
Фото: Polisia.kz
КОКШЕТАУ. 1 ИЮЛЯ - В АКмолинской области задержаны 15 участников конфликта с оружием, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Группа вооруженных лиц устроила разборку на автодроме по объездной дороге "Карасайская трасса" 28 июня.
 
На место происшествия прибыли сотрудники управления криминальной полиции, подразделения специального назначения, следственно-оперативной группы. 
 
В ходе предварительного следствия установлены участники конфликта - 15 человек, жители городов Кокшетау и Караганды, от 22 до 40 лет. 
 

С места происшествия изъяты травматические пистолеты Tranfogliо и "Стражник" с патронами, перцовые баллончики, ножи и кастеты", - информирует Polisia.kz.

 
По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Незаконное хранение и перевозка оружия". Назначена экспертиза.
 

Житель СКО убил жену и застрелился

30.06.2022, 20:32 27251
ПЕТРОПАВЛОВСК. 30 ИЮНЯ - В Айыртауском районе Северо-Казахстанской области в результате огнестрельного ранения погибла 33-летняя жительница села Лобаново, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По приезде следственно-оперативной группы в доме обнаружены два трупа с признаками насильственной смерти, в том числе 36-летнего жителя села Лобанова, являющегося супругом погибшей, сообщает Петропавловск.news.
 
Трагедия произошла 27 июня около 5.00. О случившемся сообщили дети, находившиеся в доме во время произошедшего.
 
С места происшествия изъято охотничье ружье. По данному факту начато досудебное расследование по статье 99, часть 2, УК РК (Убийство при отягчающих обстоятельствах). 
 
Трое несовершеннолетних детей супругов помещены в центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в селе Саумалколь Айыртауского района. 
 
По основной версии, 36-летний сельчанин после смертельного ранения жены в ходе ссоры совершил суицид выстрелом из ружья. Однако окончательные выводы будут сделаны по результатам расследования. 
 

В незаконном обороте остается более 2 тысяч единиц похищенного в ходе январских событий оружия

30.06.2022, 18:55 26411
НУР-СУЛТАН. 30 ИЮНЯ - Как заявил в ходе брифинга глава следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, министерством продолжается работа по расследованию январских событий, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В результате принятых мер изъято похищенное имущество граждан и субъектов бизнеса, оцениваемое на сумму более 343 млн тенге, в том числе 12 автомашин, 317 единиц бытовой техники, 189 единиц ювелирных изделий, 286 сотовых телефона, более 16 млн тенге, 550 едениц одежды.
 
Санжар Адилов подчеркнул, что одна из основных задач органов внутренних дел - это обеспечение безопасности граждан, в этой связи продолжаются целенаправленные оперативно-розыскные мероприятия по поиску и изъятию ранее похищенного оружия в ходе массовых беспорядков. На сегодня установлено и изъято из незаконно оборота 1640 единиц оружия и более 41 тысячи боеприпасов. В их числе:
 
  • 10 гранатометов;
  • 6 пулеметов;
  • 164 автомата;
  • 362 пистолета;
  • 235 травматического и газового оружия;
  • 78 холодного оружия.
 
Только за последние две недели изъято более 50 единиц оружия.
 
Всего ликвидировано свыше 120 их схронов. 
 
В примеру, 17 июня в Алматы на пустыре обнаружен замаскированный схрон с 7 боевыми гранатами, травматическим пистолетом ИЖ со снаряженным магазином и боеприпасы. 
 
21 июня в Талгаре изъято более 130 боеприпасов и автомат Калашникова. 
 
22 июня вновь в Алматы обнаружены и изъяты автомат Калашникова, 2 охотничьих ружья, боевая граната Ф-1 с запалом, 40 патронов, 2 бронежилета, 2 радиостанции. 
 
25 июня в Таразе недалеко от жилого массива обнаружены и изъяты пистолет с глушителем системы Макарова, охотничье ружье, сигнальный револьвер и пневматический пистолет с уничтоженными идентификационными номерами, а также свето-шумовая граната с запалом и 60 патронов разного калибра. 
 
В результате проводимой разъяснительной работы гражданами добровольно сданы 212 единиц оружия.
 

Вместе с тем в незаконном обороте все еще остается большое количество похищенного оружия (всего 2113 единиц). В их числе 1300 единиц гражданского оружия и 813 единиц табельного", - сообщил Санжар Адилов.

 

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