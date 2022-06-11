Комитет лесного хозяйства отозвал проект приказа о сборе дериватов сайгака

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УРАЛЬСК. 3 ИЮНЯ - В Западно-Казахстанской области могут разрешить охоту на сайгаков в связи с тем, что поголовье краснокнижных животных увеличилось до 1 млн голов и стада сайги вытаптывают фермерские посевы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Второго июня в управление сельского хозяйства пришли владельцы крестьянских хозяйств, которые обеспокоены численностью сайгаков в регионе. По их словам, краснокнижные животные вытаптывают поля и сенокосные угодья и даже доходят до полей с пшеницей. Сельчанам разрешено лишь отгонять животных", - пишет сайт "Мой город" .

По словам фермеров, они не могут круглосуточно находиться на полях, чтобы отгонять животных, и просят решить проблему с помощью зооинспекторов.

В настоящее время на территории семи районов области находятся около 740-750 тысяч голов сайги, а по области их численность достигла миллиона голов.

Первый замакима области Арман Утегулов отметил, что сейчас решается вопрос о частичной ликвидации краснокнижных животных.

Каким образом мы будем уменьшать поголовье? Скоро будет принято постановление правительства, скорее всего, охотзоопром сам будет заниматься уменьшением поголовья сайгаков. Каким образом это будут делать, пока неизвестно. Сейчас в ЗКО обитают около миллиона голов. А по подсчетам ученых, популяция уральской сайги должна быть около 250 тысяч особей, в советское время пик был - почти 300 тысяч голов. Тогда сотрудники охотзоопрома вылавливали и отправляли мясо на мясокомбинаты, и на полках магазинов было сайгачье мясо. Сейчас тоже этот вопрос решается, будет перерабатываться мясо сайгаков, и из него будут делать консервы. Ведутся переговоры с ТОО "Кублей" и с компанией из Атырау", - рассказал Утегулов.

Он подчеркнул, что окончательное решение будет принимать Министерство экологии.

Возмещением ущерба от порчи полей, по словам замакима области, скорее всего, будет заниматься специально созданная комиссия.

После начала сенокоса, 10 июня, комиссия отправится в южные районы, где и обитают сайгаки. Однако, как будет подсчитываться ущерб, с каких источников будет выплачиваться, чиновник не уточнил", - пишет сайт.

В южные районы области отправят дополнительно 18 инспекторов и шесть единиц техники.

Однако крестьяне говорят, что отгонять сайгаков некуда, со всех сторон расположены поля соседей и гнать животных с территории одного КХ на территорию другого - не выход", - сообщает "Мой город".

Сельчане предлагают объявить чрезвычайную ситуацию. Однако акимат предлагает дождаться заключения ученых.

Решение принимает не акимат, а комитет при министерстве экологии. Сейчас готовится постановление правительства, в котором все будет прописано, начиная от способов ликвидации до восстановления ущерба. Сейчас общими усилиями защитим наши угодья и будем ждать постановления", - сообщил на собрании с фермерами Утегулов.

В заключение собрания чиновники попросили сельчан самостоятельно не отстреливать сайгаков, а отгонять их в рамках закона.





Ранее сообщалось, что в Казахстане будут маркировать рога сайгаков для продажи. В республике также намерены усилить охрану краснокнижных животных, в частности в ЗКО откроют государственный природный резерват «Бокейорда» и государственный природный заказник «Ащыозек», где планируют сконцентрировать до 250 тысяч особей сайги.



