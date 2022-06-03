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Правила маркировки сайгачьих рогов разработали в Казахстане

02.06.2022, 17:39 4246
Правила маркировки сайгачьих рогов разработали в Казахстане
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 2 ИЮНЯ - Комитет лесного хозяйства и животного мира разработал правила маркировки (мечения) рогов сайгаков для контроля их оборота при торговле на внутреннем и внешнем рынках, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Изготовление, учет и выдачу изделий (средств) для маркировки (мечения) рогов сайгаков будет обеспечивать Комитет лесного хозяйства. 
 
Маркировка включает изготовление, учет и выдачу изделий (средств) для идентификации рогов сайгаков.
 
Согласно правилам маркировать будут все рога сайгаков за исключением перемещаемых через территорию республики в таможенном режиме, а также рогов, полученных путем незаконного приобретения или изъятия из среды обитания сайгаков.
 
Изделие для маркировки (мечения) рогов сайгаков (QR-код) изготавливается единой информационной системой для идентификации, учета рогов сайгаков (ИС) на основании зарегистрированных в ней данных и распечатывается на самоклеящейся бумаге оператором ведомства.
 
QR-код состоит из белой рамки размером 30 мм х 30 мм, четырех черных квадратов по углам, а также горизонтальных и вертикальных компонентов.
 
QR-код выдается субъектам госмонополии, осуществляющим торговлю рогами сайгаков, на основании поданного ими заявления. 
 
Субъект государственной монополии, желающий вывезти рога сайгаков за пределы РК, обращается с заявлением на получение разрешения на экспорт и/либо реэкспорт с территории республики дериватов, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.
 

Разрешение выдается административным органом согласно правилам выдачи разрешений на импорт на территорию РК, экспорт или реэкспорт видов животных, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Индивидуальный учетный номер (ИД) изделия указывается в разрешении", - сообщается в тексте правил.

 
QR-код наклеивается специалистом субъекта государственной монополии внутрь каждого вакуумного пакета, содержащего рог сайгака, способом, обеспечивающим его визуальный осмотр и исключающим повторное использование.
 
Изделия содержат следующую информацию: индивидуальный учетный номер рога (ИД), код источника рога, популяцию сайгака, дату (получения, изъятия, приобретения рога), номер и дату ветеринарно-санитарной экспертизы рога, номер изделия, дату выдачи изделия.
 
Полный текст правил размещен на сайте "Открытые НПА" и доступен для публичного обсуждения до 16 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане усилят охрану сайгаков, в частности в ЗКО создадут особо охраняемые природные территории для этих животных.

Изменения связаны с частыми случаями браконьерства. Так, в декабре прошлого года ДКНБ Кызылординской области задержало браконьеров, уничтоживших 1174 особи сайги ради рогов. У преступников изъяли 2347 сайгачьих рогов общим весом 500 килограммов.
 

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Назначен национальный координатор от Казахстана по Глобальному экологическому фонду

03.06.2022, 09:27 1481
НУР-СУЛТАН. 3 ИЮНЯ - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов подписал постановление от 1 июня 2022 года "О назначении Национального координатора от Республики Казахстан по Глобальному экологическому фонду (Global Environment Facility)", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Назначить Национальным координатором от Республики Казахстан по Глобальному экологическому фонду (Global Environment Facility) вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Сулейменову Зульфию Булатовну", - говорится в документе.

 
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
 

Краснокнижный медведь попал на фотоловушку в нацпарке "Алтын-Эмель"

02.06.2022, 12:15 5451
Краснокнижный медведь попал на фотоловушку в нацпарке "Алтын-Эмель"
Фото: instagram/altynemel_np
ТАЛДЫКОРГАН. 2 ИЮНЯ - На фотоловушку попал редкий тяньшанский медведь в национальном парке "Алтын-Эмель", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Редкий бурый тяньшанский медведь, занесенный в Красную книгу, попал в объектив камеры на территории национального природного парка, сообщили в пресс-службе "Алтын-Эмель".
 
Специалисты планируют продолжить наблюдение за животным.
 

Ранее сообщалось, что в нацпарке "Алтын-Эмель" родился жеребенок лошади Пржевальского.
 

Токаев возьмет под свой контроль проблему сокращения популяции каспийских тюленей

01.06.2022, 15:52 8706
Токаев возьмет под свой контроль проблему сокращения популяции каспийских тюленей
Фото: Акорда
АЛМАТЫ. 1 ИЮНЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в рамках визита в Алматы посетил Центрально-Азиатский институт экологических исследований, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Президент Токаев ознакомился с деятельностью института и посетил новый корпус, построенный с использованием новейших мировых технологий. Это здание позволит институту полностью обеспечивать себя водой и электричеством.
 
Институт, основанный в 2012 году, проводит фундаментальные и прикладные научные исследования в сферах защиты окружающей среды и ESG - экологического, социального и корпоративного управления
 
В учреждении также функционирует собственная лаборатория, оснащенная современным оборудованием. Более 120 ученых и экспертов проводят здесь различные химические и физико-химические исследования. Президенту рассказали о сотрудничестве института с ведущими международными научно-исследовательскими центрами. Кроме того, институт оказывает содействие внедрению принципов ESG в стратегию и деятельность отечественных компаний. 
 
Сотрудники института рассказали президенту, что работают по трем основным направлениям: переработка отходов нефтехимической промышленности, очистка и сохранение водных ресурсов, а также восстановление популяции каспийского тюленя, сообщает Акорда. 
 
Президент особо отметил необходимость изучения причин сокращения популяции каспийского тюленя, подчеркнув, что возьмет решение этой проблемы под свой личный контроль.
 
Токаеву также сообщили о разработке ряда технологий, направленных на решение актуальных экологических проблем. В частности, институтом запатентованы методы обеззараживания почвы, подвергшейся воздействию нефтепродуктов.
 

Остановить уничтожение деревьев в Иле-Алатауском нацпарке просят президента экологи Алматы

31.05.2022, 16:43 13416
Остановить уничтожение деревьев в Иле-Алатауском нацпарке просят президента экологи Алматы
АЛМАТЫ. 31 МАЯ - Экологическое общество Алматы опубликовало открытое обращение к президенту страны Касым-Жомарту Токаеву с просьбой запретить вырубку деревьев в Иле-Алатауском национальном парке, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Текст обращения опубликован на странице сообщества в Facebook
 

Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич! Мы, неравнодушные жители города Алматы, градозащитники, экологи и экологическое сообщество, вынуждены обратиться к вам с обращением остановить уничтожение деревьев в "Иле-Алатауском национальном парке", ввиду того, что "КазАвтоЖол" в ответ на критику возмущенных горожан, не отказался от планируемой вырубки деревьев вдоль автодороги Алматы - Космостанция. Тем самым "КазАвтоЖол" не реализовал концепцию "слышащего государства", не прислушался к требованию многочисленных людей пересмотреть намечаемые строительные работы, наносящие весомый ущерб национальному парку", - сообщается в письме.

 
Экологи просят президента запретить строительство 25 автоплощадок-стоянок, 20 разворотных площадок, 4 карманов, велодорожки, тротуара и арыков вдоль автодороги в Большом Алматинском ущелье и ущелье Алма-Арасан. 
 

Считаем, строительство данных объектов категорически недопустимо, так как нанесет непоправимый ущерб окружающей природной среде нацпарка. Просим вас остановить и запретить снос 1120 деревьев, 310 кустарников, 8105 погонных метров облепихи, 1669 квадратных метров дикорастущей поросли, а также снос почвенно-растительного покрова, произрастающих вдоль автодороги", - пишут экологи.

 
Они также просят поручить НК "Казавтодор" использовать для движения пешеходов имеющуюся грунтовую обочину вдоль дороги и оградить ее для безопасности передвижения бетонными блоками. 
 

От акимата требуем запретить проезд личного автотранспорта по дороге с запуском муниципального регулярного автобусного маршрута до бывшего санатория "Коммунальник" в БАУ и продлить имеющийся маршрут № 28 до бывшего санатория "Алма-Арасан", - написали в обращении члены экологического общества. 


Они также обратились ко всем неравнодушным согражданам с просьбой распространить обращение, чтобы как можно больше людей узнало о планируемом уничтожении деревьев и природной среды.

Ранее сообщалось, что жители алматинских предгорий опасаются оползней из-за строительства многоквартирных домов.
 

В Мангистауской области стартовал проект по сохранению каспийского тюленя

30.05.2022, 20:19 18251
АКТАУ. 30 МАЯ - В регионе реализуется экологический проект по просвещению и повышению осведомленности населения Мангистауской области по сохранению каспийского тюленя, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По мнению ученых, одним из ожидаемых результатов проекта станет повышение количества казахстанцев, вовлеченных в экологические инициативы неправительственных организаций, в том числе волонтеров и молодежи, сообщает пресс-служба Центра поддержки гражданских инициатив.
 
Инициатор проекта - Фонд "Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя" при поддержке компании "Шелл Казахстан" и Центра поддержки гражданских инициатив в рамках инициативы "ЭкоБатыс".
 
В рамках социального проекта в школах № 15 имени Ибаш Жанболатовой и № 14 с. Баскудык Мунайлинского района ученые провели экоуроки со старшеклассниками.
 

Главная угроза для тюленей - это загрязнение морской среды, гибель животных в рыболовных сетях, вспышки инфекционных болезней. Поэтому мы встретились с учениками местных школ и рассказали, почему важно сохранить популяцию тюленей. Каспийский тюлень - единственное морское млекопитающее. Его считают вершиной морской экосистемы. Сейчас этот вид находится под угрозой исчезновения, так как численность каспийского тюленя в последнее время сокращается", - рассказал руководитель проекта Адылхан Товасаров.

 
В рамках проекта "ЭкоБатыс" предусмотрены мероприятия разного формата.
 
В августе состоится научно-практическая конференция "Проблемы сохранения экосистемы Каспия в условиях освоения нефтегазовых месторождений".
 
Напомним, в последнее время все чаще появляются сообщения об обнаружении тушек мертвых тюленей на берегу моря. Председатель общественного объединения KAZ ECO PATROL Тимур Елеусизов считает, что гибель диких животных, в том числе розовых фламинго и тюленей, это, в первую очередь, экологическое бедствие, которое образует деятельность человека. 
 
В 2020 году каспийского тюленя внесли в Красную книгу - список находящихся под угрозой исчезновения видов животных.
 

В ЗКО создадут особо охраняемые природные территории для сайгаков

30.05.2022, 19:50 18691
В ЗКО создадут особо охраняемые природные территории для сайгаков
Фото: Depositphotos
УРАЛЬСК. 30 МАЯ - В ЗКО откроют государственный природный резерват "Бокейорда" и государственный природный заказник "Ащыозек", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
О создании особо охраняемых природных территорий в ходе рабочей поездки в регион сообщила вице-министр экологии Алия Шалабекова, сообщает портал "Мой город".
 
Накануне ученые подсчитали, что численность сайгаков в ЗКО превысила 800 тысяч особей. Эти же цифры озвучили в Минэкологии. Фермеры Жанибекского района пожаловались чиновникам, что терпят убытки из-за возросшей популяции.
 
Шалабекова отметила, что в июле в регионе создадут особо охраняемые природные территории, где планируют сконцентрировать до 250 тысяч особей.
 

На сегодня подписано постановление о создании особо охраняемых природных территорий республиканского значения. Площадь заказника составляет 314 504,1 га, резервата - 343 040,1 га. Они будут расположены на территории Бокейординского, Жанибекского, Казталовского, Жангалинского районов ЗКО", - сказала вице-министр на встрече с жителями.

 
По данным ученых, 95% сайгаков в мире обитают в Казахстане. 65% из них - в ЗКО.
 
Ранее директор центра прикладной биологии Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия Сергей Скляренко говорил, что, по его мнению, создание резервата и заказника проблему сайгаков в области не решит. У животных миграция генетически запрограммирована, и в холодное время они будут все равно уходить.
 
Ранее сообщалось о планах создать трансграничную особо охраняемую природную территорию для сохранения мест обитания популяции сайгаков под эгидой ЮНЕСКО в Западно-Казахстанской области.
 
В начале мая в казахстанских степях начался окот сайги, в связи с чем инспекторы "Охотзоопрома" переходят в усиленный режим работы, охраняя стада от степных хищников и браконьеров.
 

На берегу Каспия вновь обнаружили мертвого тюленя

28.05.2022, 13:23 25236
АКТАУ. 28 МАЯ - Житель Актау обнаружил тушку мертвого тюленя на берегу Каспия, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Тушка мертвого тюленя обнаружена была вчера, 26 мая, в 15 метрах от водоканала Шора, сообщает региональное издание "Лада".
 

Видно, что животное разложено. У него уже нет хвоста. Сложно догадаться о причинах гибели, если даже специалисты не могут выяснить", - рассказал житель Актау, обнаруживший мертвое животное.



Напомним, это не первый случай гибели тюленей на Каспии. 24 мая на набережной моря в районе Акшукура местный житель увидел на берегу двух мертвых тюленей. 

18 мая во время прогулки с ребенком по набережной Форт-Шевченко женщина увидела валяющихся на берегу двух мертвых тюленей. 

16 мая стало известно о нахождении сразу 64 мертвых тюленей в районе морского порта Форт-Шевченко на береговой полосе от мыса Урдюк и до местности Баутинская коса. Тогда экологи сообщили, что туши морских животных находились в стадии сильного разложения, вследствие чего  они не смогли произвести отбор проб тканей для проведения исследований. Они предположили, что гибель животных произошла в зимний период.

В апреле на побережья Каспия обнаружили 94 туши тюленей.  

Председатель общественного объединения KAZ ECO PATROL Тимур Елеусизов прокомментировал гибель тюленей в Мангистауской области. 

Из-за дикой наживы нефтяников народ готов полностью уничтожить и флору и фауну. Люди не задумываются, к чему это приведет", - заявил эколог.    


По его мнению, гибель диких животных, в том числе розовых фламинго и тюленей, это в первую очередь экологическое бедствие, которое образует деятельность человека.    

Есть предположение, что в данном случае это нефтяные компании, от которых постоянно идут разливы нефтепродуктов и их выбросы в процессе переработки", - отметил он.

 

В нацпарке "Алтын-Эмель" родился жеребенок лошади Пржевальского

28.05.2022, 12:58 25391
ТАЛДЫКОРГАН. 28 МАЯ - В национальном парке "Алтын-Эмель" 13 мая произошло знаменательное событие - родился жеребенок лошади Пржевальского, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как рассказали в нацпарке, кобыла лошади Пржевальского по кличке Гадалка родила жеребенка-самца. 
 

Отцом жеребенка стал жеребец Голан. Жеребенок чувствует себя хорошо, пьет молоко и следует за матерью", - поделились в пресс-службе. 

 
В гаремной группе лошадей сейчас 4 лошади, а всего в парке их стало 8.
 

В нацпарке "Алтын-Эмель" фотоловушки засняли снежных барсов.
 

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