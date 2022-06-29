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Эксперты ставят под сомнение статданные и принимаемые на государственном уровне решения относительно сайги

28.06.2022, 10:18 4971
Эксперты ставят под сомнение статданные и принимаемые на государственном уровне решения относительно сайги
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 28 ИЮНЯ - Специалисты республиканской ассоциации общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства "Кансонар" подвергают большому сомнению данные о столь стремительно возросшем поголовье сайги.
 
В начале лета вновь заговорили о приличном росте численности сайги. Одни радовались возрождению поголовья, другие переживали за посевы. Были и те, кто готовился к "сбору урожая": срочно был опубликован проект приказа Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК о разрешении на сбор дериватов, то есть рогов погибших сайгаков. 
 

Реакция общества была настолько отрицательной и взрывной, что министерство экстренно отозвало этот проект. Все понимали: введение приказа означает по факту скрытую легализацию незаконной добычи рогов, но никак не систематизированную и управляемую утилизацию сайги, умершей естественным путем или в результате природных факторов типа засухи. Это еще раз показало, что государственные органы не готовы к стремительному росту поголовья сайги", - информирует energyprom.kz.

 
По данным аналитиков, в 2021 году в стране числилось 842 тысячи голов сайги, в то время как в 2019 году - 334,4 тысячи, в 2018 году - 215,1 тысячи. В 2022 году, по сообщению Минэкологии РК, численность достигла уже 1,3 млн. То есть, по официальным данным, из года в год наблюдается динамичный рост поголовья.
 
При этом, отмечают эксперты, профильное министерство не предприняло реальных шагов по разработке цельной, научно обоснованной стратегии касательно дальнейших перспектив и роста поголовья сайги. Даже причины массового падежа сайги в Бетпак-Дале в 2015 году не были досконально изучены и доведены до широкой общественности.
 
Полномасштабных исследований по сайге в постсоветское время в Казахстане в принципе не проводилось. По сути, у специалистов сектора нет каких-либо конкретных независимых исследований, только данные авиаучета. В то же время авиаучет проводится на средства, выделяемые уполномоченным государственным органом, и не предполагает участия широкого круга независимых экспертов. Большие вопросы вызывает и методическое качество аэровизуального учета. В этой ситуации независимые эксперты и специалисты охотничьего хозяйства, в частности - специалисты республиканской ассоциации общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства "Кансонар", подвергают большому сомнению данные о столь стремительно возросшем поголовье сайги.
 
В последнее время нередко используется тезис о вреде, наносимом сайгаками сельскому хозяйству. Тем временем еще в прошлом году заведующий лабораторией териологии Института зоологии МОН РК Алексей Грачев заявлял, что особой конкуренции между сайгой и домашними животными не наблюдается. Источники советского периода, когда реально проводилось комплексное и последовательное изучение поведения сайги, также подтверждают, что ущерб, наносимый миграцией сайги, не столь критичен для развития сельского хозяйства.
 
Впрочем, отмечают специалисты, такой вред и конфликт может действительно присутствовать, если создан искусственно. "Например, если в условиях подобной бесконтрольности со стороны уполномоченного ведомства были незаконно захвачены территории традиционных путей миграции сайги. Все это особенно неприятно с учетом того, что заинтересованные лица явно ждут фактической "легализации" браконьерства, а срочность отзыва приказа Минэкологии РК о возможности сбора дериватов сайги говорит о том, что ситуация не контролируется или же ведется какая-то нечистоплотная игра", - подчеркивают они.
 
Что касается увеличения популяции сайги, эксперты ассоциации "Кансонар" поставили под сомнение и решили перепроверить корректность данных по росту уральской популяции в 38,3 раза за десятилетие со среднегодовыми темпами роста в 44,6%.
 
Была разработана упрощенная модель, базирующаяся на данных исследований советского периода и ряде зарубежных публикаций, описывающих различные демографические параметры развития стада сайгаков.
 
Изначальная численность популяции была принята соответствующей численности сайги в уральской популяции в 2012 году. Моделирование с указанными параметрами, сохраняемыми в течение 10 лет, показало, что поголовье на конец десятого года составит 385-390 тысяч голов со среднегодовым темпом прироста 34%. Примечательно, что данные министерства о 801 тысяче особей превышают этот расчетный показатель не на 10-20%, а сразу более чем вдвое.
 
Аналитики уточнили, что уровень роста до почти 400 тысяч от 20 тысяч в 2012 году был спрогнозирован экспертами в условиях модели, где в течение 10 лет неблагоприятные климатические и иные факторы отсутствуют. Кроме этого, в этой модели были приняты наиболее благоприятные базовые параметры.
 
Есть и еще один важный момент. Если ориентироваться на официальные данные министерства, то при расчете среднегодового темпа роста численности сайги в трех популяциях были получены значительно отличающиеся показатели в уральской популяции (44,3%) против бетпакдалинской (29,5%) и устюртской (18,1%). Если же рассматривать среднегодовой рост с 2017 года, то цифры будут таковы: по уральской популяции - 51,3%, по бетпакдалинской - 51,6%, по устюртской - 44,9%.
 
При этом явно выделяется из общего ряда период 2019-2021 годов: прирост за эти два года в уральской популяции составил 151% (то есть отмечался рост сразу в 2,5 раза), в бетпакдалинской - 156% (в 2,6 раза), в устюртской - 103% (в 2 раза).
 
Из специальной литературы советского периода известно, что максимальные приросты наблюдались только после критических ситуаций, когда стадо уменьшалось на 40-50%. В последующие годы за счет изученных факторов, в первую очередь из-за характерных изменений в половозрастной структуре стада и врожденной полигамии, стадо восстанавливалось в численности в течение 1-2 сезонов. Но в дальнейшем темп годового роста всегда однозначно снижался до 30-35%. Если взять данные о динамике численности сайги в советское время, то можно обнаружить, что максимальный разовый годовой рост составлял 38-42%.
 
Еще в 2014 году канадский специалист Кент Джингфорс (Jingfors Kent) в своей работе "Устойчивое управление животным миром в Казахстане: возможности и угрозы" в рамках совместного проекта Комитета лесного хозяйства и животного мира с Программой развития ООН очень скептически и с определенным сарказмом отнесся к заявленной государственным органом динамике численности сайги: "Особенно примечательно увеличение численности сайгаков с годовым приростом в 37% в период с 2013 года по 2014 годы. И не совсем ясно, что стало причиной такого увеличения - улучшенные технологии мониторинга (например, охватывающие большие территории ареала сайгаков) или необыкновенная способность восстановления популяции и отсутствие естественной смертности… Огромное увеличение популяции сайгаков (37% за 2 года) вызывает вопросы относительно точности методов учета".
 
Касательно соответствия действующих методов учета современным реалиям в "Обзорном отчете о статусе сохранности и реализации Меморандума о взаимодействии", подготовленном Альянсом по сохранению сайгака для секретариата Конвенции ООН по сохранению мигрирующих видов диких животных (КМВ), сказано: "Обширные территории распространения, значительные различия между сезонными ареалами, кочевой образ жизни сайгака и естественные колебания численности популяций делают их точную оценку крайне затруднительной и снижают ясность популяционных тенденций. Учеты, выполненные с использованием соответствующих методов (авиаучеты в пределах определенной полосы в Казахстане, наземные обследования с применением выборочного дистанционного анализа в Монголии), позволяют сделать подсчет более точным и уменьшить (но не исключить) отклонение".
 
Среднесрочная международная рабочая программа по сайгаку на 2021-2025 годы, принятая на четвертой встрече стран - подписантов Меморандума о взаимопонимании относительно сохранения, восстановления и устойчивого использования антилопы сайги, состоявшейся в сентябре 2021 года, предусматривает ряд срочных (1-2 года) и критически важных мер по улучшению учета численности сайги: "Провести исследования перемещений и миграции сайгака с использованием соответствующих технологий (включая спутниковое слежение и дистанционное зондирование), уделяя особое внимание воздействию развития инфраструктуры и изменения климата, а также изменениям окружающей среды и землепользования".
 

У Казахстана свое понимание "соответствующих технологий", которое мы даже не возьмемся комментировать. О качестве отслеживания путей миграции и лежки в этих условиях говорить не приходится. Имеются также наземные службы, но с учетом территории, перечня подлежащих охране других видов животных, количества сотрудников и оснащенности необходимым оборудованием имеются вполне обоснованные сомнения в качестве мониторинга и с их стороны", - акцентируют эксперты.

 
Судя по всему, считают они, "уполномоченные органы в принципе озабочены вовсе не качеством мониторинга". Так, 2 июня 2022 года Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК опубликовало для обсуждения проект приказа "Правила маркировки (мечения) рогов сайгаков в целях контроля их оборота для торговли на внутреннем и внешнем рынках", а уже 10 июня был опубликован проект приказа - на сей раз о внесении сайги в перечень животных, численность которых подлежит регулированию в целях охраны здоровья населения, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных и т. д. в рамках закона.
 

Таким образом, отозвав публично проект приказа о возможности сбора дериватов, министерство пытается легализовать уничтожение сайги окольными путями. Уже подготовлены проекты приказов о нормативах изъятия в количестве 40 тысяч особей без разбивки на популяции и по половозрастным группам. Этими приказами предусматривается, что какая-то неизвестная общественности специализированная организация будет заниматься изъятием, а какая-то, опять же неизвестная, организация с правом государственной монополии будет заниматься продажей дериватов, в первую очередь - рогов сайги", - информирует портал.

 

Чиновники министерства забывают, что в случае реализации их планов по так называемому регулированию численности они нанесут непоправимый репутационный ущерб Казахстану, как подписанту множества международных соглашений по исчезающим видам животных", - отметили специалисты.

 
Приведенные в материале экспертные расчеты, противоречащие цифрам, которые декларирует профильное ведомство, сомнительность официальных данных с учетом неадекватного роста показателей с 2012 года, а также попытки министерства внести изменения в законодательство любой ценой вызывают резонные вопросы и опасения со стороны казахстанского общества.
 
Они считают, что вместо этих спорных шагов для сохранения и защиты популяции сайги для начала необходимо организовать правильный учет поголовья с привлечением международных экспертов и общественности. Стоит создать организацию со 100-процентным участием государства, которая будет подотчетной обществу и займется научным обоснованием пределов регулирования численности сайги. Именно такая организация должна курировать весь комплекс действий в секторе и напрямую участвовать в изъятии сайги, сборе и учете туш и дериватов (рогов), утилизаций и переработке мяса, шкур и рогов сайги.
 
Необходимо также установить строгий государственный контроль над рынком частей и дериватов сайгака для защиты от браконьеров с использованием реальных и достаточных средств регистрации, защищенной маркировки и т. д.
 
Эксперты отмечают, что речь не только о сохранении доверия общественности РК, но и о конкретных рекомендациях международных экспертов, которые были даны Казахстану в рамках встречи сторон, подписавших Меморандум о взаимопонимании относительно сохранения, восстановления и устойчивого использования антилопы сайги, прошедшей в сентябре 2021 года.
 

Правительству и уполномоченным ответственным органам стоит помнить и учитывать, что несоблюдение международных соглашений по защите биоразнообразия грозит Казахстану занесением в черный список государств, не исполняющих принятые на себя обязательства и игнорирующих рекомендации международных природоохранных организаций, что повлечет за собой финансовые санкции как в целом для государства, так и для отдельных чиновников", - заключили они.


Как сообщалось ранее, в Казахстане осенью этого года планируется провести работу по сокращению поголовья сайги.
 

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Предполагаемые причины массовой гибели тюленей озвучили в Минэкологии

29.06.2022, 11:14 231
Предполагаемые причины массовой гибели тюленей озвучили в Минэкологии
Фото: Lada.kz
НУР-СУЛТАН. 29 ИЮНЯ - С учетом обсуждений, в котором приняли участие научные сотрудники из Института гидробиологии и экологии, ТОО "Научно-производственный центр микробиологии и вирусологии", ТОО "Казахстанское агентство прикладной экологии", а также представители компетентных государственных органов 24 июня текущего года подготовлено заключение по гибели тюленей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Согласно данному заключению, точные причины гибели определить не удалось в связи с сильными разложением обнаруженных туш. При этом, возможными причинами гибели тюленей, по мнению ученых и компетентных государственных органов, могли быть истощение новорожденных щенков вследствие выноса их на льду в открытое море, замерзание вследствие попадания щенков в воду, прилов взрослых тюленей в рыболовные сети, а также попадание тюленей под винты курсирующих судов", - сообщили в Министерстве экологии, геологии и природных ресуросв РК.

 
Представители научных организаций и заинтересованных государственных органов пришли также к единому мнению, что на гибель обнаруженных тюленей дноуглубительные работы, проводимые на Каспийском море, прямого воздействия не оказывают и не могут рассматриваться как возможная причина их гибели.
 
В связи с тем, что каспийский тюлень является трансграничным водным животным, в сентябре 2021 года в ходе XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, между министерствами экологии Казахстана и России был подписан Совместный план действий по сохранению популяции каспийского тюленя на 2021-2026 годы.
 
Напомним, главой государства решение проблемы по сокращению популяции каспийского тюленя взято под личный контроль и на сегодня министерством прорабатывается вопрос создания особо охраняемой природной территории для сохранения мест обитаний и размножения каспийского тюленя. На сегодня разрабатывается соответствующее естественно-научное обоснование.
 
Кроме того, с 2020 года каспийский тюлень включен в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных (Красная книга Республики Казахстан) и в соответствии с Уголовным кодексом РК, незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами животных наказываются штрафом до 3000 МРП либо ограничением свободы до 3 лет.
 
В свою очередь, по факту обнаружения весной текущего года мертвых тюленей на побережье Каспийского моря, в департамент полиции Мангистауской области направлены соответствующие материалы для принятия процессуальных мер.
 
Напомним, c начала этого года зафиксировано несколько случаев гибели краснокнижного каспийского тюленя, в отдельных случаях гибель животных имела массовый характер.
 
24 мая на набережной моря в районе Акшукура местный житель увидел на берегу двух мертвых тюленей. 
 
18 мая во время прогулки с ребенком по набережной Форт-Шевченко женщина увидела валяющихся на берегу двух мертвых тюленей. 
 
16 мая стало известно о нахождении сразу 64 мертвых тюленей в районе морского порта Форт-Шевченко на береговой полосе от мыса Урдюк и до местности Баутинская коса. Тогда экологи сообщили, что туши морских животных находились в стадии сильного разложения, вследствие чего они не смогли произвести отбор проб тканей для проведения исследований. Они предположили, что гибель животных произошла в зимний период. 
 
В апреле на побережья Каспия обнаружили 94 туши тюленей. 
 
Председатель общественного объединения KAZ ECO PATROL Тимур Елеусизов прокомментировал гибель тюленей в Мангистауской области. 
 

Из-за дикой наживы нефтяников народ готов полностью уничтожить и флору и фауну. Люди не задумываются, к чему это приведет", - заявил эколог. 

 
 По его мнению, гибель диких животных, в том числе розовых фламинго и тюленей, это в первую очередь экологическое бедствие, которое образует деятельность человека. 
 
 Есть предположение, что в данном случае это нефтяные компании, от которых постоянно идут разливы нефтепродуктов и их выбросы в процессе переработки", - отметил он. 
 

В Атырау зафиксирована массовая гибель краснокнижных птиц

28.06.2022, 18:52 3151
В Атырау зафиксирована массовая гибель краснокнижных птиц
Фото: Depositphotos
АТЫРАУ. 28 ИЮНЯ - Впервые почти тысяча тушек черноголового хохотуна была обнаружена 17 июня на территории природного резервата "Акжайык" близ месторождения Кашаган, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На сегодня количество погибшей птицы выросло в 5 раз. Причем погибает только этот вид, сообщает "Хабар 24".
 
Каких-либо признаков заболевания у других птиц не выявлено. На месте работают специалисты областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, а также столичные орнитологи. У павших чаек взяты необходимые пробы для исследования.
 
 

В Алматы на 20% вырос уровень содержания мелкодисперсной пыли в воздухе, в том числе из-за заезжающего транспорта - акимат

27.06.2022, 11:38 8301
В Алматы на 20% вырос уровень содержания мелкодисперсной пыли в воздухе, в том числе из-за заезжающего транспорта - акимат
АЛМАТЫ. 27 ИЮНЯ - Среднегодовой уровень содержания мелкодисперсной пыли PM2,5 в Алматы за последние 3 года вырос на 20%, в том числе из-за роста заезжающих автомобилей на 30 тысяч единиц. Об этом говорится в "Основных приоритетах плана развития Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года", передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации акимата Алматы, в городе наблюдаются растущие потоки транспорта и заторы. Согласно данным, в городе числится 470 тысяч городского личного транспорта и регистрируется 230 тысяч въезжающих машин.
 

Содержание диоксида азота NO2 в атмосферном воздухе от транспорта, котельных, ТЭЦ и других предприятий в 2 раза превышает предельную допустимую концентрацию", - отмечается документе.

 
Согласно плану развития Алматы, "индекс AQI (Индекс качества овздуха) по РМ2,5 (мелкодисперсной пыли) будет сокращен к 2025 году до 83 (удовлетворительное), в 2030 году - до 50 (хорошее). Содержание NO2 будет снижено к 2025 году до 60 мкг/м3, в 2030 году - до 40 мкг/м".

К 2025 году планируется:
 
  • 100-процентная газификация частных домов в Алматы;
 
  • газификация 42 тысяч частных домов в Алматинской области;
 
  • перевод дизельных автобусов, коммунальной техники на газ и электротягу;
 
  • благоустройство придорожного полотна газонами и другими видами покрытий для снижения пыления, а также увеличение зеленого фонда города; 
 
  • перевод на природный газ ТЭЦ-2, 1-й этап;
 
  • установка пылегазоочистного оборудования на стационарных источниках юридических лиц.
 
Таким образом, акимат обещает сократить количество выбросов в атмосферу с 127 тысяч тонн до 113 тысяч тонн к 2025 году и до 78 тысяч тонн к 2030 году.

Также среди экологических проблем города отмечаются:

 - рост объема отходов. При этом уточняется, что из 430 тысяч тонн твердых бытовых отходов перерабатывается только 17%;
 
 - неравномерность по озеленению; 
 
 - состояние деревьев. Из 4 млн деревьев 12% аварийные и ослаблены.

Напомним, согласно результатам экологического мониторинга атмосферного воздуха, Алматы относится к  городам с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. Основной процент загрязнения приходится на теплоисточники (ТЭЦ, котельные), автотранспорт и частный сектор.
 
Проект документа "Основные приоритеты плана развития Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года" опубликован на сайте АО "Центр развития города Алматы".
 

Документ отражает краткосрочные и среднесрочные приоритеты развития города с учетом накопленных вопросов, международного опыта, результатов социологических исследований, исторической роли Алматы, его статуса, экономического потенциала и текущей оценки ситуации. Содержание документа ляжет в основу самого плана развития Алматы до 2025 года и его среднесрочных перспектив до 2030 года, а также будет использовано при доработке и принятии Генерального плана Алматы до 2040 года, Комплексного плана развития Алматинской агломерации до 2030 года", - рассказали в городском акимате.

 
Проект состоит из 7 разделов - "Комфортная городская среда", "Устойчивый экономический рост", "Управляемая урбанизация", "Социальная устойчивость и стабильность", "Зеленый Алматы", "Смарт сити", "Безопасный город". 
 
Отмечается, что принять участие в обсуждении может каждый житель города, оставив комментарии к каждому из 7 разделов. Полученные данные будут обработаны и использованы в агрегированном виде при обсуждении и доработке документа.

Документ будет находиться на всеобщем обсуждении до 1 июля.
 

В Казахстане осенью начнут сокращать поголовье сайги

26.06.2022, 13:07 14996
В Казахстане осенью начнут сокращать поголовье сайги
Фото: Depositphotos
АКТОБЕ. 26 ИЮНЯ - В Казахстане осенью этого года планируется провести работу по сокращению поголовья сайги, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Поголовье сайгаков в Казахстане на сегодня составляет более 1,3 млн голов, сообщает inform.kz
 

В 2016 году, когда популяция сайгаков не превышала 110 тысяч особей, в Казахстане был введен мораторий на отстрел. В конце прошлого месяца был проведен аэроучет, и число сайгаков составило 1,318 млн особей. Поэтому сейчас идет подготовка биологического основания по регулированию численности сайгаков. Работа по изъятию голов сайги будет проводиться с осени этого года. Сейчас мы ждем конкретные цифры, сколько голов необходимо изъять для научных целей и какой популяции", - сказал в ходе пресс-конференции в Актюбинской региональной службе коммуникаций министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев. 

 
По словам Брекешева, на сегодня основная проблема с сайгаками в том, что увеличившаяся популяция стала вытаптывать пастбища, а также сельскохозяйственные земли. 
 

По Западно-Казахстанской области есть резерват и заказник для сайги, но они могут содержать около 250-300 тысяч голов, однако сегодня уральская популяция сайги составляет 800 тысяч голов", - добавил Брекешев. 

 
Ранее сообщалось, что, по данным ученых, 95% сайгаков в мире обитают в Казахстане. 65% из них - в ЗКО.
 
Кроме того, директор центра прикладной биологии Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия Сергей Скляренко говорил, что, по его мнению, создание резервата и заказника проблему сайгаков в области не решит. У животных миграция генетически запрограммирована, и в холодное время они будут все равно уходить.
 
Также в планах создание трансграничной особо охраняемой природной территории для сохранения мест обитания популяции сайгаков под эгидой ЮНЕСКО в Западно-Казахстанской области. 
 
В начале мая в казахстанских степях начался окот сайги, в связи с чем инспекторы "Охотзоопрома" переходят в усиленный режим работы, охраняя стада от степных хищников и браконьеров.
 

Возбудитель холеры нашли в нескольких водоемах ЗКО

23.06.2022, 16:08 23376
УРАЛЬСК. 23 ИЮНЯ - В водоемах Западно-Казахстанской области в результате отбора проб воды найден вибрион непатогенной холеры, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В водоемах нашей области зафиксирован непатогенный холерный вибрион, который ежегодно в период острых кишечных инфекций циркулирует в реках и озерах. Сейчас у всех, кто подхватил кишечную инфекцию, проводится отбор анализов на наличие инфекции. Всего с мая сотрудники противочумной станции провели 73 отбора проб, в 14 случаях выявлен вибрион непатогенной холеры", - рассказал замруководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбек Мустаев.

 
По его словам, с мая по октябрь специалисты берут пробы воды из рек и озер на наличие опасной инфекции. Он также отметил, что холерные вибрионы разделяются на патогенные и непатогенные, всего их около 150 видов.
 
В основном болезнь проявляется в виде диареи, поэтому санврачи рекомендуют жителям региона не глотать воду во время купания, употреблять бутилированную воду и чаще мыть руки. Основной способ передачи заболевания - фекально-оральный.
 
Пока на территории региона случаев заболевания холерой среди населения не зарегистрировано, сообщает портал Мой город.
 

Около 2 тысяч несанкционированных свалок выявлено в Казахстане с начала года

22.06.2022, 13:20 27081
Фото: Минэкологии РК
НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ - Министерство экологии и природных ресурсов РК провело рейдовые мероприятия по выявлению мест незаконного размещения отходов в ряде регионов Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На сегодняшний день с начала года посредством космомониторинга было выявлено около 2000 мест свалок", - проинформировали в ведомстве

 
По данным Минэкологии, только в мае проведен 31 рейд по республике, в результате которых выявлено около 150 несанкционированных мест свалок в восьми областях и трех городах Казахстана. 
 

Более 20 мест отходов ликвидированы на месте. По 14 фактам (это около 88 объектов) соответствующие лица привлечены к административной ответственности с наложением штрафа в размере 153 тысяч тенге", - сообщили в природоохранном ведомстве.

 
Меры по выявлению свалок будут продолжены.
 

Алматинцы просят акима сохранить сквер возле Дворца школьников

19.06.2022, 13:26 35891
Алматинцы просят акима сохранить сквер возле Дворца школьников
АЛМАТЫ. 19 ИЮНЯ - Жители города Алматы создали петицию на имя акима Ерболата Досаева с просьбой сохранить сквер возле Дворца школьников, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы, неравнодушные жители, общественность, экологи и Экологическое общество Алматы обращаемся к вам с требованием немедленно остановить и отменить реализацию антиэкологической и антикультурной реконструкции сквера возле Дворца школьников. Как известно, под видом реконструкции незаконно будет полностью изменен существующий исторический облик и ландшафт сквера", - заявили авторы. 

 
По их словам, в сквере снесут произрастающий натуральный травяной покров, цветники-розарии. 
 

Снесут 43 дерева и кустарники, 15 метров живой изгороди. Обрезке подвергнут 363 единицы здоровых деревьев", - сообщили авторы.

 
Отмечается, что снос существующего естественного натурального травяного покрова вместе с вырубкой и обрезкой деревьев приведет к гибели многочисленных птиц, белок, насекомых, живущих много лет в сквере. Будет нанесен большой ущерб природной среде.
 
По данным авторов петиции, сносу подвергнутся чугунное ограждение сквера, бордюры и покрытие асфальта.
 
Подчеркивается, что планируют демонтировать и новые скамейки и урны, установленные в 2017 году. Флагштоки сквера также будут снесены.
 

В связи с вышеизложенным мы требуем незамедлительно остановить и запретить в сквере строительство новых объектов: амфитеатра, парклета, многочисленных игровых, детских, спортивных площадок, арт-мафов, многочисленных новых хаотичных дорожек, сухого фонтана, резервуара, 8 лестниц, дренажных лотков, 192 единиц фонарных опор (сейчас в сквере 64 единицы фонарей) ", - заявили авторы петиции. 

 
Также в петиции отмечается, что "в сквере вблизи реки Малая Алматинка в прошлом году за счет бюджета уже были построены новые большая игровая детская и спортивная воркаут-площадка". 
 

Мы требуем всецело сохранить существующий исторический облик и ландшафт сквера, не изменять и не перестраивать его территорию. Требуем запретить - снос/обрезку деревьев и кустарников, живой изгороди, снос травяного покрова, снос цветников-розариев, снос гранитных бордюров, снос асфальтового покрытия, снос флагштоков. Считаем возможным лишь замену существующих 64 фонарных опор на аналогичные и восстановление имеющего наземного стального поливочного трубопровода без строительства нового и разрытия всей территории сквера", - отметили авторы петиции.

 
Они подчеркнули, что сквер у Дворца школьников охраняется законом "Об охpане и использовании объектов истоpико-культуpного наследия". Территория сквера официально входит в охранную зону, зону регулирования застройки и зону охраняемого природного ландшафта объектов историко-культурного наследия города Алматы, памятников архитектуры. 
 
Охранная зона здания Дворца школьников составляет 4,20 гектара, а памятника Гани Муратбаеву - 6,11 гектара, то есть вся территория сквера. В случае продолжения работ действия акимата, автора проекта и подрядчика будут однозначно признаны незаконными, так как изменяют исторический и природный ландшафт территории сквера. 
 

Важно, что в 2018 году акимат отменил проект реконструкции сквера, проект должен был быть откорректирован, однако проект фактически остался без изменений. С уважением и надеждой на Вашу поддержку в защите сквера!" - добавили авторы.

 
Петиция размешена на странице в Facebook Экологического общества Алматы.
 

Минэкологии прогнозирует дефицит воды до 23 кубических километров к 2030 году

17.06.2022, 12:31 44056
НУР-СУЛТАН. 17 ИЮНЯ - В ходе парламентских слушаний в мажилисе участники обсудили проблемы растущего дефицита воды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В своем выступлении министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Беркешев отметил, что с каждым годом из-за растущего дефицита воды обеспечение потребностей населения в воде и удовлетворение нужд отраслей экономики становится сложной задачей. На это, по его словам, влияет ряд факторов. 
 

Прежде всего - это изменение климата, неравномерное распределение водных ресурсов по территории республики и связанная с этим нагрузка на водные ресурсы", - пояснил министр.

 
Так, весьма напряженная водохозяйственная ситуация сложилась в Арало-Сырдарьинском, Шу-Таласском и Нура-Сарысуском бассейнах. 
 

В Арало-Сырдарьинском бассейне доля водозабора на нужды сельского хозяйства составляет 98%, так как здесь расположены более 60% орошаемых площадей страны. Имеющиеся ресурсы в этих бассейнах не покрывают потребности населения и отраслей экономики, что становится сдерживающим фактором дальнейшего социально-экономического развития Туркестанской и Кызылординской областей", - рассказал Брекешев.

 
Нура-Сарысуский речной бассейн характеризуется критически высокой нагрузкой на водные ресурсы. Развитие Центрального Казахстана зависит от безопасной эксплуатации канала имени Каныша Сатпаева.
 

Более того, дефицит воды в республике усугублен интенсивным загрязнением рек. По итогам наблюдений за 2021 год качество воды в 32 водных объектах отнесено к плохому классу, а в 28 водных объектах к наихудшему классу", - продолжил глава МЭГПР.

 
Так, ухудшение качества воды является первоочередной проблемой для Балхаш-Алакольского, Арало-Сырдарьинского, Ертисского и Тобыл-Торгайского бассейнов, которые подвержены существенному техногенному загрязнению. 
 

Дальнейшее ухудшение качества воды и рост нагрузки на водные ресурсы могут привести к неизбежному разрушению равновесия экосистемы в этих бассейнах", - предупредил спикер.

 
По его словам, в перспективе с учетом прогнозируемого роста численности населения, поголовья животных и подъема промышленного производства объем водопотребления увеличится до 29,7 кубического километра.
 

Тогда как по прогнозным расчетам к 2030 году внутренние ресурсы речного стока сократятся с 102,3 до 99,4 кубического километра, в том числе за счет сокращения притока с территории сопредельных стран с 47,8 до 46,5 кубического километра. В этой связи дефицит водных ресурсов может составить 23,2 кубического километра, что сопоставимо с общим годовым забором воды населением и отраслями экономики", - рассказал министр.

 
Он резюмировал, сказав, что если не будет повышена эффективность использования водных ресурсов, то уже к 2040 году ситуация с водообеспечением в стране может необратимо ухудшиться. 
 
В свою очередь спикер мажилиса Ерлан Кошанов сообщил, что в Казахстане, по заключениям экспертов, водное потребление к 2040 году вырастет на 46%. Дефицит водных ресурсов может составить до 12 кубических километров в год.
 

 

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