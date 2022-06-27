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Казахстанец пытался незаконно вывезти из Кыргызстана 30 тонн сахара

26.06.2022, 20:41 10011
БИШКЕК. 26 ИЮНЯ - Казахстанец пытался незаконно вывезти из Кыргызстана 30 тонн сахара под видом удобрения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На КПП прибыла грузовая автомашина под управлением гражданина Казахстана А.К., 1984 года рождения. Водитель предъявил пограничному наряду сопроводительные документы, в которых было указано, что в машине находятся удобрения (селитра)", - информирует vesti.kg со ссылкой на пресс-центр ПС ГКНБ.

 
Сообщается, что во время досмотра автомобиля пограничники обнаружили около 30 тонн сахара, спрятанного за двумя рядами мешков селитры. 
 

Оказалось, что водитель пытался незаконно вывезти груз из Кыргызстана в Казахстан по подложным документам. После оформления соответствующих документов водитель и груз были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства", - информирует издание.

 

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В Алматы руководителям финпирамиды World Business Consulting вынесен приговор

27.06.2022, 13:21 1276
В Алматы руководителям финпирамиды World Business Consulting вынесен приговор
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 27 ИЮНЯ - Досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой World Business Consulting завершено в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Приговором суда руководители финансовой пирамиды осуждены, и им назначено наказание в виде лишения свободы от 5 до 6 лет и 8 месяцев", - сообщает Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу. 

 
Кроме того, пятеро иных организаторов объявлены в международный розыск. 
 

Организаторы предлагали гражданам внести денежные средства в инвестиционные проекты аффилированных компаний, которые якобы гарантировали получение вознаграждения", - проинформировали в агентстве. 

 
Подчеркивается, что в период 2018 по 2021 год в финпирамиду WBC незаконно привлекли 5,8 млрд тенге. В ходе досудебного расследование арестовано имущество на общую сумму 4,1 млрд тенге.

 

Экс-глава Погранслужбы КНБ арестован на два месяца

25.06.2022, 16:41 33251
Экс-глава Погранслужбы КНБ арестован на два месяца
Фото: КНБ РК
АЛМАТЫ. 25 ИЮНЯ - Городской суд Алматы арестовал на 2 месяца бывшего руководителя Погранслужбы Комитета национальной безопасности РК Дархана Дильманова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Постановлением следственного суда Алматы 24 июня 2022 года удовлетворено ходатайство о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого. Постановление не вступило в законную силу", - сообщили в пресс-службе горсуда. 

 
В суде сообщили, что Дильманов арестован сроком до двух месяцев.
 
Также следственный суд Алматы удовлетворил ходатайство о содержании под стражей начальника отдела пограничного контроля "Нур Жолы" ДПС Алматинской области майора Арысбаева сроком до двух месяцев.
 
Ранее КНБ РК сообщил о задержании ряда руководителей Погранслужбы, в числе которых были Дильманов, Арысбаев и другие лица. 
 
Дархан Дильманов был освобожден от должности зампреда КНБ - директора Погранслужбы в начале апреля. 
 

Сына экс-чиновника из Дагестана осудили на 13 лет колонии за убийство Томирис Байсафы

25.06.2022, 14:03 35801
Сына экс-чиновника из Дагестана осудили на 13 лет колонии за убийство Томирис Байсафы
Фото: Instagram / _ahmetova_zhanna_
МОСКВА. 25 ИЮНЯ - В Москве вынесли приговор сыну экс-чиновника из Дагестана за убийство Томирис Байсафы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Измайловский суд Москвы приговорил к 13 годам колонии строгого режима сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Муртузали Меджидова за убийство студентки МГИМО", - сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Елена Фролова.

 
Муртузали Меджидов - сын известного дагестанского политического деятеля и бизнесмена Мухтара Меджидова.
 

Измайловским районным судом Москвы на основании единодушного вердикта коллегии присяжных заседателей 24 июня 2022 года Меджидов Муртузали признан виновным в совершении убийства студентки МГИМО Томирис Байсафы. Суд назначил Меджидову М.М. наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказала собеседница агентства.

 
Пересмотр дела об убийстве казахстанской студентки начался в феврале этого года. 
 
Напомним, в апреле 2018 года 21-летняя студентка МГИМО из Казахстана Томирис Байсафа выпала из окна четвертого этажа здания вуза. Девушку госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, однако вскоре она ушла из жизни. Мать погибшей девушки неоднократно заявляла, что ее дочь вытолкнул из окна Муртузали Меджидов. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Уполномоченный по правам человека в Казахстане Аскар Шакиров тогда сообщал, что попросил российскую коллегу Татьяну Москалькову взять дело на личный контроль и "обеспечить объективное расследование". 
 
Прошлой весной мать погибшей Жанна Ахметова обратилась к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой помочь ей добиться справедливого судебного разбирательства по делу о гибели Томирис. 
 
Ранее присяжные вынесли оправдательный вердикт в отношении обвиняемого в убийстве Томирис Байсафы. 
 
Однако позднее Мосгорсуд отменил приговор и направил дело на пересмотр. 
 

Насиловал 3 года: отчиму-насильнику восьмилетней девочки в Туркестанской области запросили 22 года тюрьмы

25.06.2022, 11:25 37326
Насиловал 3 года: отчиму-насильнику восьмилетней девочки в Туркестанской области запросили 22 года тюрьмы
Фото: Depositphotos
ТУРКЕСТАН. 25 ИЮНЯ - Отчим восьмилетней девочки, которого судят в Туркестанской области, не просто домогался ее в течение трех лет, а насиловал. Об этом стало известно в ходе слушаний в специализированном межрайонном суде Туркестана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Государственный обвинитель запросил для отчима-извращенца 22 года тюрьмы, сообщает телеканал Оtyrar.kz
 

На протяжении трех лет она подвергалась насилию. Прокурор попросил признать его (насильника. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY) виновным по двум статьям УК РК и в совокупности попросил 22 года лишения свободы", - рассказал исполняющий обязанности председателя областного суда по уголовным делам Даурен Мадалиев. 

 

Отчим изнасиловал 8-летнюю падчерицу в селе Шубарсу Туркестанской области и отправил в школу с кровотечением. После шокирующего надругательства малышке пришлось перенести две операции, в итоге девочке удалили матку", - сообщает телеканал.

 
Приговор по громкому делу огласят на следующей неделе.
 

В Костанайской области провели спецоперацию по задержанию скотокрадов

24.06.2022, 20:48 44396
В Костанайской области провели спецоперацию по задержанию скотокрадов
Фото: Кадр видео
КОСТАНАЙ. 24 ИЮНЯ - Сотрудники криминальной полиции Костанайской области 23 июня в Алтынсаринском районе задержали две автомашины "Газель", в которых перевозили 10 лошадей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В дальнейшем на территории других районов области в летних кардах было изъято более 40 голов украденного скота и три единицы оружия (нарезное и гладкоствольное), сообщает Polisia.kz
 
В настоящее время задержано 6 подозреваемых. Все они жители Костанайской области.
 
Начато досудебное расследование по статье 188-1 УК РК "Скотокрадство". Проводятся необходимые следственные действия.
 
По информации ДП Костанайской области, с начала года на территории региона зарегистрировано 48 фактов скотокрадства, из которых раскрыто 27. В результате владельцам возвращено более 100 голов скота на сумму более 35 млн тенге. 
 
 

Антикор выплатит 12 млн тенге за информацию о местонахождении Нурлана Масимова

24.06.2022, 16:26 47011
Антикор выплатит 12 млн тенге за информацию о местонахождении Нурлана Масимова
Фото: 365info.kz
НУР-СУЛТАН. 24 ИЮНЯ - Двоюродный брат экс-главы Комитета национальной безопасности Карима Масимова, экс-начальник департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов объявлен в розыск по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, передает KAZAKHSTAN TODAY.  

Суд санкционировал Масимову меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщает Агентство по противодействию коррупции РК.

В агентстве отметили, что за предоставление информации о местонахождении Нурлана Масимова предусмотрено вознаграждение до 12 млн тенге.

Сообщить о возможном местонахождении подозреваемого можно по телефонам: 

call-центр 1424
+7 (7172) 909 260
+7 (727) 278 7300
+7 (707) 978 0808

Конфиденциальность гарантируется. 


 

Пропавшего в Алматы подростка нашли убитым

24.06.2022, 15:22 48121
Пропавшего в Алматы подростка нашли убитым
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 24 ИЮНЯ - Пятнадцатилетнего подростка, пропавшего 23 июня в Алматы, нашли мертвым на территории одного из садоводческих обществ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как выяснилось, юношу убил в ходе ссоры его ровесник. 
 

Днем на территории одного из садоводческих обществ было обнаружено тело без вести пропавшего с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении данного преступления задержан гражданин Р. 2006 года рождения", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

 
На допросе подозреваемый признался, что убил своего знакомого после ссоры. Ведется досудебное расследование по статье 99 Уголовного кодекса Казахстана - "Убийство".
 

В магазинах Кокшетау пытались реализовать контрабандные сигареты на 20 млн тенге

24.06.2022, 13:39 49511
В магазинах Кокшетау пытались реализовать контрабандные сигареты на 20 млн тенге
Фото: Depositphotos
КОКШЕТАУ. 24 ИЮНЯ - Контрабандные сигареты на 20 млн тенге пытались реализовать в магазинах Кокшетау, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В ходе осмотра авто марки "Газель" обнаружены и изъяты 34 500 пачек табачных изделий без акцизных маркировок", - информирует пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу. 

 
Сообщается, что табачные изделия были погружены на территории универсального рынка "Амир" в городе Нур-Султане и направлены в Кокшетау для реализации. 
 

В ходе обыска обнаружены сигареты аналогичной марки. Согласно заключению органов государственных доходов, стоимость сигарет в количестве 34 500 пачек составляет 20 355 000 тенге", - добавили в пресс-службе АФМ. 

 
Иная информация в интересах следствия в порядке статьи 201 УПК РК не разглашается.

 

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