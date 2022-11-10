КНБ задержал 32 участника ОПГ в Кызылординской области

Фото: КНБ
Кызылорда. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - После длительной оперативной разработки 18 октября в городах Кызылорде и Аральске с привлечением службы "А" КНБ и при содействии прокуратуры реализована спецоперация, в результате которой задержаны 32 участника региональной ОПГ, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности.
Группировка имела четкую структуру, в которой были распределены роли каждого участника. Решения принимались в ходе регулярно проводившихся сходок. Среди задержанных - лица, действовавшие под контролем и от имени лидеров транснационального преступного сообщества, так называемых воров в законе, а также занимавшие определенное положение в преступной иерархии Кызылординской области", - рассказали в комитете.
По местам их проживания был обнаружен и изъят арсенал оружия, смета "воровской кассы", наркотические средства, а также иные предметы и документы, представляющие интерес для следствия.
Задержанные подозреваются в создании, руководстве и финансировании преступной группы, вымогательствах, а также совершении других тяжких уголовных правонарушений.
Тем самым блокированы планы организованной преступности по укреплению позиций в Казахстане и оказанию негативного влияния на криминогенную ситуацию в стране", - рассказали силовики, добавив, что мероприятия по нейтрализации угроз, исходящих от транснациональной преступности, продолжаются.
Напомним, ранее в Кызылординской области была задержана группа рэкетиров.