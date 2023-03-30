34 кг мефедрона - нарколабораторию ликвидировали в Жамбылской области

Лаборатория в течение 2-3 месяцев работала на территории Байзакского района

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Тараз. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В результате совместной работы ДКНБ и прокуратуры Жамбылской области в рамках проекта "Борьба с наркотиками" разоблачены действия преступной группы, состоявшей из 5 человек, изготавливавшей и хранившей мефедрон. Изъято 34 кг 123 г, - В результате совместной работы ДКНБ и прокуратуры Жамбылской области в рамках проекта "Борьба с наркотиками" разоблачены действия преступной группы, состоявшей из 5 человек, изготавливавшей и хранившей мефедрон. Изъято 34 кг 123 г, сообщает пресс-служба надзорного органа.





Лаборатория в течение 2-3 месяцев работала на территории Байзакского района. Здесь занимались подготовкой и последующей реализацией наркотиков в другие города Республики.





Преступники, приняв меры предосторожности высокого уровня, заранее планировали свои действия в съемной квартире в Таразе и дистанционно контролировали лабораторию посредством видеонаблюдения.





Сотрудники ДКНБ области задержали преступную группу на момент изготовления наркотиков при поддержке прокуратуры.





Все подозреваемые были арестованы. Преступные действия квалифицированы по пунктам 1, 3 части 3 статьи 297 УК и в настоящее время по делу проводится досудебное расследование.



