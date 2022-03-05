Сразу на 44% выросло в Казахстане количество преступлений по отмыванию денег
04.03.2022, 10:30 9461
НУР-СУЛТАН. 4 МАРТА - За январь-декабрь 2021 года в стране зарегистрировали 56 уголовных правонарушений по легализации денег и иного имущества, полученных преступным путем - сразу на 43,6% больше, чем годом ранее, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В региональном разрезе 35,7% уголовных правонарушений в секторе, или 20 случаев, зарегистрировали в Восточно-Казахстанской области, против лишь одного случая в прошлом году. В тройку регионов-антилидеров также вошли Алматы (11 случаев) и Туркестанская область (4 случая). Подобные уголовные правонарушения были зарегистрированы в 13 из 17 регионов страны", - информирует Finprom.kz.
По данным аналитиков, в рейтинге стран по борьбе с отмыванием денег в 2021 году Казахстан занял 141-е место из 245. Индекс страны составил 67,29.
Индекс учитывает такие критерии, как риски отмывания денег, финансирование терроризма, подверженность международным санкциям, коррупционные риски, показатели управления, оборот наркотиков, случаи торговли людьми, а также оценивает, входят ли страны в черный список по налогам ЕС и имеются ли офшорные финансовые центры.
Лидирующие позиции в рейтинге заняли Швеция, Аландские острова и Финляндия. Хуже всего обстоят дела в Иране.
По СНГ Казахстан оказался в лучшем положении, чем прочие страны содружества. Отмечается, что Россия оказалась почти в конце списка и заняла 208-е место.
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Спецоперацию по ликвидации крупных нарколабораторий провели в Нур-Султане
04.03.2022, 13:10 7406
Фото: кадр из видео
НУР-СУЛТАН. 4 МАРТА - В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий ликвидированы крупные нарколаборатории, где изготавливались для реализации синтетические наркотики, передает KAZAKHSTAN TODAY.
19 февраля в Нур-Султане задержан 24-летний житель столицы, который в поселке Талапкер, в одном из арендованных домов организовал и осуществлял деятельность крупной лаборатории, где производились и подготавливались к реализации синтетические наркотики.
Молодой человек получал концентрат прекурсоров из-за рубежа, готовя "смертельное зелье" для распространения его на территории столицы. Как пояснил задержанный, с декабря 2021 года он получал необходимые навыки по изготовлению "синтетики" и устройству "закладок" через социальную сеть", - информирует Polisia.kz.
Согласно информации, задания от администратора сайта он получал онлайн. После их выполнения и предоставления отчетов о проделанной работе получал переводы денежных средств в виде биткоинов. За свою деятельность принимал оплату через Blockchain-кошелек от администратора магазина, которую в дальнейшем переводил себе на карту и обналичивал.
Свой "товар" наркосбытчик реализовывал через интернет бесконтактным способом - путем закладок. Параллельно с этим поступали прекурсоры и дополнительные средства для изготовления "смертельного зелья". Для их приготовления съемное жилье было полностью наделено необходимыми специальными средствами для защиты самого наркодилера", - говорится в материале Polisia.kz.
Одновременно с этим 25 февраля столичным полицейским удалось установить и ликвидировать еще одну крупную нарколабораторию. В ходе проведения спецоперации задержан 23-летний житель столицы.
Со слов задержанного, он изготавливал товар для реализации у себя дома, где ему активно помогала сожительница, имеющая медицинское образование. Пара оставляла наркотики в виде закладок в разных частях города.
В ходе проведения обыска дома на окраине столицы у задержанных изъяты компоненты для производства синтетических наркотиков: стеклянные подносы, электронные весы с наслоением, прекурсоры, пластмассовые емкости, гигрометр, лампы, вентилятор, а также полиэтиленовые пакеты для расфасовки и другие химические элементы.
Отмечается, что во всех случаях подозреваемые снимали жилье на окраинах города и для оставления закладок арендовали машины. Необходимые компоненты для изготовления наркотических средств подозреваемые получали из-за границы, через интернет.
Общий вес изъятых синтетических наркотиков составил 25 килограммов, что примерно соответствует 100 тысячам разовых доз на сумму более 500 миллионов тенге. В настоящее время задержанные взяты под стражу. Им предъявлены обвинения по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса РК, предусматривающие наказание сроком до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Также в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлены и задержаны семь подозреваемых в хранении наркотических средств, у которых изъято около 7 килограммов гашиша.
Сообщается, что при обыске квартиры обнаружены травматический и пневматический пистолеты. Задержанные водворены в изолятор временного содержания ДП Нур-Султана. Проводится расследование. За два месяца текущего года на территории столицы было зарегистрировано 116 наркоправонарушений, из них 20 - по сбыту. Из незаконного оборота изъято более 53 килограммов различных наркотических средств.
В Алматы мошенница "торговала" дешевой недвижимостью
03.03.2022, 20:37 24106
АЛМАТЫ. 3 МАРТА - Гражданка Д., 1977 года рождения, обманывала алматинцев, обещая им улучшение жилищных условий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Подозреваемая входила в доверие к людям и предлагала им приобрести земельные участки, квартиры и другую недвижимость по цене ниже рыночной. Людей, желающих совершить "выгодную" покупку было достаточно.
Гражданка Д. получала первоначальный взнос, обычно, от 2 до 7 миллионов тенге и затем исчезала. На данный момент установлена ее причастность к 14 таким аферам.
Общий материальный ущерб составляет более 25 миллионов тенге. Женщина ранее судимостей не имела, но мы не исключаем её причастность к другим преступным эпизодам", - сообщил в своем Telegram-канале заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.
Подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания ДП Алматы. Производство досудебного расследования поручено следователям УП Алатауского района.
Ход и результаты расследования поставлены на контроль в департаменте полиции города.
В Жамбылской области перекрыли крупный канал поставки наркотиков
03.03.2022, 19:02 26706
Фото: polisia.kz
ТАРАЗ. 3 МАРТА -1 марта сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области совместно с сотрудниками департамента МВД в ходе проведения комплекса специальных оперативно-розыскных мероприятий задержали жителя села Толе би Шуского района, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе обыска в доме подозреваемого было обнаружено и изъято наркотическое вещество "гашиш" в особо крупном размере. Согласно заключению судебно-химической экспертизы, общий вес гашиша составляет 20 килограммов, сообщает пресс-служба ДП региона.
36-летний мужчина занимался перевозкой наркотических средств в Нур-Султан. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению других лиц, причастных к этому делу.
По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статье 297 УК РК. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
Проводится расследование в отношении руководства "Самрук-Казына", "Самрук Энерго" и КТЖ
03.03.2022, 18:40 27471
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 3 МАРТА - Антикоррупционной службой проводится расследование в отношении руководства АО "ФНБ "Самрук-Казына", "Самрук Энерго" и "НК "Казакстан темір жолы" по факту злоупотребления служебными полномочиями в целях извлечения выгод для частных компаний, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Государству причинен ущерб в особо крупном размере - в сумме 3,8 млрд тенге. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению, сообщает пресс-служба Антикорра.
Еще один тайник с оружием обнаружен в Алматы
03.03.2022, 17:50 28101
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 3 МАРТА - Во дворе одного из жилых домов Алатауского района Алматы обнаружен схрон из семи ружей и боеприпасов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Следственно-оперативной группой изъято семь гладкоствольных ружей 12-го калибра, ножи, свыше 200 патронов, а также оптические прицелы. Установлено, что это оружие было похищено из оружейного магазина в ночь на 6 января", - сообщил начальник управления полиции Алатауского района Ильяс Омирсериков.
В настоящее время устанавливаются личности авторов схрона с дальнейшим привлечением их к ответственности. По факту начато досудебное расследование.
Ранее сообщалось, что схрон оружия обнаружен на территории Карасайского района Алматинской области.
В Актау выявлена финпирамида World Business Consulting
03.03.2022, 13:01 31681
Фото: Depositphotos
АКТАУ. 3 МАРТА - Территориальным департаментом АФМ по Мангистауской области расследуется уголовное дело в отношении компании World Business Consulting по факту создания и руководства финансовой пирамидой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
World Business Consulting с 2018 по 2022 годы принимала взносы доверчивых граждан, обещая получение стабильного вознаграждения. В реальности же у компании отсутствовал стабильный доход от законной предпринимательской деятельности, а вознаграждение участников обеспечивалось за счет средств последующих вкладчиков. По подозрению в совершении данного преступления задержан директор компании World Business Consulting Жугинбаева Жемис", - говорится в сообщении АФМ.
Напомним, в прошлом году деятельность данной финпирамиды была пресечена агентством в Алматы.
Если Вы или Ваши близкие оказались вкладчиками World Business Consulting, просим обратиться в департамент АФМ по Мангистауской области по телефонам: +7 7292 40 36 59 или 8-706-419-76-79", - отметили в пресс-службе АФМ РК.
Сотрудники инспекции транспортного контроля подозреваются в коррупции в Алматинской области
03.03.2022, 10:36 33931
ТАЛДЫКОРГАН. 3 МАРТА - Антикоррупционной службой по Алматинской области совместно с областным департаментом Комитета национальной безопасности и Талдыкорганской транспортной прокуратурой пресечена незаконная деятельность сотрудников инспекции транспортного контроля Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Руководитель отдела и его два подчиненных в период с начала 2021 года по февраль 2022 года на системной основе получали взятки от 50 до 280 тысяч тенге от предпринимателей за беспрепятственный проезд и непривлечение их к административной ответственности на автомобильных дорогах", - сообщает пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции.
Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания управления полиции города Талдыкоргана.
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Окончательный вердикт в отношении подозреваемых с определением степени их виновности будет вынесен судом.
В Шымкенте двух несовершеннолетних вовлекли в занятие проституцией
03.03.2022, 09:44 30506
Фото: Polisia.kz
ШЫМКЕНТ. 3 МАРТА - В Шымкенте задержали трех сутенерш из Кызылординской области, которые вовлекли в занятие проституцией двух несовершеннолетних, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе проведения профилактического мероприятия "Stop трафик" полицейские на одной из съемных квартир выявили женщин, занимавшихся проституцией. Все они жительницы Семея, Караганды, Тараза, Атырау и Шымкента. Их доставили для выяснения обстоятельств в следственное управление ДП города Шымкента, информирует Polisia.kz.
Установлено, что три жительницы Кызылординской области организовали в Шымкенте притон для занятия проституцией, а также вовлекали в дело гражданок Казахстана, среди которых оказались две несовершеннолетние из Шымкента.
Сутенерши взяты под стражу. В отношении них проводится досудебное расследование в соответствии с двумя статьями УК РК: 308 УК РК (Вовлечение в занятие проституцией) и 309 (Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество).