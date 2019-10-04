Госслужащий в Шымкенте выманил у горожанина 450 тыс. тенге в обмен на обещание о трудоустройстве

Шымкент. 3 октября. Kazakhstan Today - Главный специалист департамента статистики Шымкента подозревается в мошенничестве, передает Kazakhstan Today.
Антикоррупционной службой Шымкента начато досудебное расследование в отношении главного специалиста службы управления персоналом департамента статистики города по подозрению в совершении коррупционного преступления. Он подозревается в завладении мошенническим путем денежными средствами гражданина в сумме 450 тыс. тенге за его трудоустройство в департамент на должность ведущего специалиста управления статистики цен", - сообщила Антикоррупционная служба РК.
Досудебное расследование продолжается. Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его виновности будет вынесено судом.
Как сообщалось ранее, заместителя акима Алматинской области Багдата Манзорова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.
В Алматы завершено досудебное расследование в отношении исполняющего обязанности начальника отдела управления по делам обороны и инспектора дежурной части управления полиции Ауэзовского района Алматы (ранее прикомандированного в местный орган военного управления) по подозрению в совершении коррупционных преступлений. Они подозреваются в неоднократном завладении мошенническим путем денежными средствами в общей сумме 470 тыс. тенге под предлогом отсрочки от воинской службы и выдачи военного билета гражданам.
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