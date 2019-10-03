В мошенничестве подозревают сотрудников районных управлений по делам обороны и полиции в Алматы

Алматы. 2 октября. Kazakhstan Today - В мошенничестве подозреваются сотрудники управления по делам обороны и управления полиции Ауэзовского района Алматы, передает Kazakhstan Today.

Антикоррупционная служба Алматы завершила досудебное расследование в отношении исполняющего обязанности начальника отдела управления по делам обороны и инспектора дежурной части управления полиции Ауэзовского района Алматы (ранее прикомандированного в местный орган военного управления) по подозрению в совершении коррупционных преступлений, сообщила пресс-служба Антикоррупционной службы РК.

Являясь лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, они подозреваются в неоднократном завладении мошенническим путем денежными средствами в общей сумме 470 тыс. тенге под предлогом отсрочки от воинской службы и выдачи военного билета гражданам.

Уголовное дело направлено прокурору для рассмотрения вопроса о предании подозреваемых суду. Окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их виновности будет вынесено судом.

В другом случае военный суд приговорил инспектора отдела по делам обороны Экибастуза к штрафу в размере 7,6 млн тенге за мошенничество . Подозреваемый, используя свое служебное положение, под предлогом выдачи военного билета путем обмана завладел денежными средствами призывника срочной службы в сумме 800 тыс. тенге.

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