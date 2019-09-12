Двух директоров школ и сотрудника департамента по делам обороны поймали на взятках в Туркестанской области (ВИДЕО)

В частности, в получении взятки подозревают начальника группы Отырарского района департамента по делам обороны области. По данным ведомства, она получил взятку в размере 80 тысяч тенге за отсрочку от службы в Вооруженных силах РК.
Также в получении взятки в сумме 200 тысяч тенге за продление трудового договора подозревается директор средней школы №15 Жетисайского района.
Кроме того, начато следствие в отношении директора средней школы №34 Махтааральского района. Директора подозревают в получении взятки в сумме 150 тысяч тенге за трудоустройство на должность уборщицы.
Досудебные расследования продолжаются. Окончательный вердикт в отношении подозреваемых с определением степени их вины будет вынесен судом", - отметили в пресс-службе антикоррупционного ведомства.
Как сообщалось ранее, чиновницу в Таразе арестовали по подозрению в получении взятки от сотрудника частной компании. Также сообщалось, что руководитель госучреждения в Кызылорде получил взятку от подчиненного за трудоустройство его знакомого, а в Атырауской области заместители директоров школ задержаны за подстрекательство к даче взятки за прохождение ЕНТ.
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