Двух директоров школ и сотрудника департамента по делам обороны поймали на взятках в Туркестанской области (ВИДЕО)

Туркестан. 11 сентября. Kazakhstan Today - Сразу три досудебных расследования по фактам получения взяток начала Антикоррупционная служба в Туркестанской области, передает Kazakhstan Today.

В частности, в получении взятки подозревают начальника группы Отырарского района департамента по делам обороны области. По данным ведомства, она получил взятку в размере 80 тысяч тенге за отсрочку от службы в Вооруженных силах РК.

Также в получении взятки в сумме 200 тысяч тенге за продление трудового договора подозревается директор средней школы №15 Жетисайского района.

Кроме того, начато следствие в отношении директора средней школы №34 Махтааральского района. Директора подозревают в получении взятки в сумме 150 тысяч тенге за трудоустройство на должность уборщицы.





Досудебные расследования продолжаются. Окончательный вердикт в отношении подозреваемых с определением степени их вины будет вынесен судом", - отметили в пресс-службе антикоррупционного ведомства.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства