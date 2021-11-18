480 тонн ГСМ собирались вывезти под видом растворителя из Павлодарской области в Россию

ЯРОСЛАВЛЬ. 17 НОЯБРЯ - Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев назвал чудовищной историю уроженца Гаврилов-Ямского района Алексея Котова, попавшего на 20 лет в рабство в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В 1997 году мужчина ушел в армию по контракту. Службу проходил в Казахстане, сообщает РИА Новости

В мае 1998 года должен был возвратиться домой, но не приехал. В феврале 1999 года пришло письмо, в котором он сообщил, что его избили и он лежит в госпитале. Письма приходили до июля 1999 года, после чего связь прекратилась. Дома Алексея ждут мать, отец, три сестры и два брата", - сообщил Михаил Евраев.

Он отметил, что обсудил тему с уполномоченным по правам человека в регионе Сергеем Бабуркиным. Было принято решение помочь родственникам Алексея в его возвращении на родину.

Решим вопросы с документами. По возвращении отправим Алексея в санаторий на территории района. Потом поможем и с работой, если понадобится. Районные власти окажут максимальное содействие", - подчеркнул врио губернатора.

Мать Алексея Надежда Алексеевна Котова рассказала, что все эти годы ждала только хороших новостей о нем и не верила в его гибель, но известие, что сына держали в неволе, стало шоком для семьи. По словам женщины, вся семья очень ждет Алексея домой. Пока они не знают, когда он вернется.

Напомним, полицейские Карагандинской области вызволили из трудового рабства 44-летнего россиянина. О незаконном лишении человека свободы стало известно в ходе мониторинга социальных сетей - полицейские обнаружили видео, на котором мужчина просит о помощи.

Это не первый случай незаконной эксплуатации и принуждения к труду в стране. 6 октября стало известно о жителе Туркестанской области, попавшем в рабство к фермеру-полицейскому и покончившему с собой. Родственники погибшего утверждают, что его били и унижали, поэтому мужчина пошел на отчаянный шаг.

59-летнего мужчину держал в рабстве фермер в Мангистау. Факт трудовой эксплуатации в области полицейские выявили в июне.

Пенсионерка из Семея три месяца провела в трудовом рабстве.