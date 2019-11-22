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К штрафу в 4,5 млн тенге приговорена директор школы в Туркестанской области за взятку в 150 тыс. тенге

21.11.2019, 11:21 10666
Туркестан. 21 ноября. Kazakhstan Today - Директор средней школы в Махтааральском районе Туркестанской области осуждена за взятку, передает Kazakhstan Today.
 
Антикоррупционной службой Туркестанской области проводилось досудебное расследование в отношении директора средней школы №34 имени Бирлик Махтааральского района Туркестанской области Шырымбековой Б. Она подозревалась в получении взятки в сумме 150 тыс. тенге от гражданина за трудоустройство в качестве технического персонала (бытовая коррупция), сообщили в пресс-службе Агентства РК по противодействию коррупции.
 
20 ноября текущего года приговором суда №2 Мактааральского района указанная чиновница признана виновной в получении взятки и ей назначено наказание в виде штрафа в 4,5 млн тенге, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.
 

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