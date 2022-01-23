Более 50 единиц оружия изъято за день в Таразе

АЛМАТЫ. 23 ЯНВАРЯ - В Алматы женщина, которую задержали по подозрению в мошенничестве, обвинила полицейских в избиении, а затем призналась, что это было выдумкой, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Историю рассказал на своей странице в социальной сети Facebook заместитель начальника департамента полиции города Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов.

По его словам, 27-летняя женщина была задержана за сдачу в аренду несуществующей квартиры. На ложное объявление откликнулся 26-летний мужчина, он перевел на банковскую карту задаток - 80 тысяч тенге. После получения денег женщина отключила телефон и перестала выходить на связь.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полиция установила личность владельца банковской карты. Им оказался мужчина, он сообщил, что с ноября 2021 года картой пользуется его знакомая.

Задержанную водворили в изолятор временного содержания в порядке статьи 128 уголовно-процессуального кодекса РК. В рамках уголовного дела по статье 190 УК РК "Мошенничество" ее личность проверяют на причастность к другим преступлениям.

Обращаю особое внимание на попытку гражданки Т. манипуляции общественным мнением в качестве способа ухода от ответственности. В социальной сети женщина разместила видеообращение, в котором сообщила, что в стенах одного из нашего подразделения якобы подверглась избиению, что привело к выкидышу. Данное заявление является ложным", - написал Рустам Абдрахманов.

Представитель правоохранительных органов подчеркнул, что сама задержанная позднее признала фейк и принесла общественности извинения.

Производство досудебного расследования поручено следователям ОП при УП Бостандыкского района.