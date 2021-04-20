Трое работников ТОО украли из Триатлон-парка в столице 66 фонарей

НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - Полиция Нур-Султана задержала трех мужчин, занимавшихся кражей фонарей в Триатлон-парке, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Установлено, что в течение двух месяцев два водителя и монтер ТОО, занимающегося содержанием уличного и паркового освещения, похитили в Триатлон-парке 66 фонарей. В ночное время работники заезжали на территорию парка и, взобравшись на 2-метровые опоры, откручивали болты и похищали светильники. При проверке технического состояния фонарей парка обнаружено отсутствие металлических опор светильников. Сумма причиненного государству ущерба составила около 8 млн тенге", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Нур-Султана.





Как оказалось, интерес оперативников вызвала служебная автомашина, регулярно заезжавшая в ночное время в район парка. Полицейские установили путь следования транспорта. По подозрению в краже задержаны трое работников ТОО в возрасте 32, 49 и 50 лет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В рамках уголовного дела вещественные доказательства частично были изъяты у скупщика. Департамент полиции предупреждает граждан, что приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, влечет за собой уголовную ответственность, предусмотренную статьей 196 УК РК", - прокомментировали в пресс-службе.

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