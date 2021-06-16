Бывший замакима Караганды вышел на свободу через 6 дней после приговора

КАРАГАНДА. 15 ИЮНЯ - На свободу вышел экс-замакима Караганды Жаксылык Шалабеков. Его освободили из-под стражи, согласно постановлению Казыбекбийского районного суда, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Напомним , 8 июня районный суд Караганды огласил приговор бывшему заместителю акима Караганды Жаксылыку Шалабекову. Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Бывшего заместителя акима Караганды приговорили к 1,5 года лишения свободы.

Жаксылык Шалабеков провел за решеткой ровно шесть дней после оглашения приговора. Суд вынес постановление об освобождении осужденного из-под стражи в связи с отбытием наказания. Экс-чиновник находился под стражей с 12 сентября 2020 года. Его должны были выпустить еще 13 июня.

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