Система Orphus

Бывший замакима Караганды вышел на свободу через 6 дней после приговора

15.06.2021 6778
КАРАГАНДА. 15 ИЮНЯ - На свободу вышел экс-замакима Караганды Жаксылык Шалабеков. Его освободили из-под стражи, согласно постановлению Казыбекбийского районного суда, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Напомним, 8 июня районный суд Караганды огласил приговор бывшему заместителю акима Караганды Жаксылыку Шалабекову. Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Бывшего заместителя акима Караганды приговорили к 1,5 года лишения свободы. 
 
Жаксылык Шалабеков провел за решеткой ровно шесть дней после оглашения приговора. Суд вынес постановление об освобождении осужденного из-под стражи в связи с отбытием наказания. Экс-чиновник находился под стражей с 12 сентября 2020 года. Его должны были выпустить еще 13 июня.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая