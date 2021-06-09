Бывшего замакима Караганды приговорили к 1,5 года лишения свободы

КАРАНАДА. 8 ИЮНЯ - Районный суд Караганды огласил приговор бывшему заместителю акима Караганды Жаксылыку Шалабекову. Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Бывшего заместителя акима Караганды приговорили к 1,5 года лишения свободы.

Приговор прозвучал и для другого фигуранта уголовного дела - предпринимателя Ермека Касенова. Суд и его признал виновным в коррупционном правонарушении. За мошенничество, то есть хищение бюджетных денег в особо крупном размере, его приговорили к 5 годам лишения свободы условно, пишет издание Kazpravda.kz

Изначально обоим фигурантам было предъявлено обвинение по статье 189 Уголовного кодекса РК (Хищение и растрата бюджетных денежных средств группой лиц по сговору). Однако впоследствии суд произвел переквалификацию.

Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу, что факт предварительного сговора между Касеновым и Шалабековым в отношении хищения и растраты 120 млн тенге не был доказан", - сказал судья Казыбекбийского районного суда Караганды Саян Аккожин.

По его словам, обвинение основывалось на предположениях. Шалабеков, воспользовавшись своим служебным положением в целях извлечения дополнительной выгоды для себя и строительной организации, подписал дополнительное соглашение, по которому строительная компания получила аванс в размере 120 млн тенге. Его выплата не была предусмотрена договором. В свою очередь, Касенов, не являясь руководителем строительной компании ТОО "DCT-Казахстан", путем мошенничества похитил бюджетные деньги. Поэтому суд переквалифицировал действия Шалабекова на злоупотребление должностными полномочиями, а Касенова - на мошенничество, то есть и хищение денежных средств в особо крупном размере.

Приговор районного суда не вступил в законную силу.

Напомним: 12 сентября 2020 задержан заместитель акима города Караганды Жаксылык Шалабеков . Он подозревался в хищении и растрате бюджетных денежных средств группой лиц по предварительному сговору. Средства были выделены в 2018 году по госпрограмме "Нурлы жер" на строительство крупнопанельных жилых домов города Караганды. Государству причинен ущерб на 107 млн тенге.

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