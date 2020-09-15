Задержан заместитель акима Караганды

Караганда. 14 сентября. Kazakhstan Today - Прокуроры задержали заместителя акима города Караганды, передает Kazakhstan Today.

12 сентября сотрудниками управления специальных прокуроров прокуратуры Карагандинской области в порядке статьи 128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан задержан заместитель акима города Караганды Жаксылык Шалабеков. Должностное лицо подозревается в хищении и растрате бюджетных денежных средств группой лиц по предварительному сговору. Средства были выделены в 2018 году по госпрограмме "Нурлы жер" на строительство крупнопанельных жилых домов города Караганды", - сообщила пресс-служба прокуратуры Карагандинской области.

По ее информации, государству причинен ущерб на 107 млн тенге. В настоящее время Шалабеков с санкции суда взят под стражу на 2 месяца.

Расследование ведется и находится на особом контроле руководства прокуратуры области. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан является тайной следствия и не подлежит разглашению", - отметили в пресс-службе.

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