Караганда. 28 октября. Kazakhstan Today - Браконьеры застрелили 72 сайгака в Карагандинской области. На поиски преступников ориентирован весь личный состав полиции, передает Kazakhstan Today.
26 октября совместной оперативной группой центрального регионального филиала "Охотзоопром" и Нуринского отдела полиции в 60 километрах от села Жанбобек обнаружено 72 туши сайги с отпиленными рогами. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 4 статьи 337 УК РК. Ведется поиск браконьеров", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.
В ведомстве отметили, что на установление и задержание подозреваемых ориентирован весь личный состав органов внутренних дел Карагандинской области. В департаменте полиции создана оперативно-розыскная группа из числа наиболее опытных сотрудников.
Кроме того, совместно с сотрудниками соседствующих областей выставлены блокпосты. Проверяются транспортные средства, попадающие под ориентировку.
Ранее президент РК Касым-Жомат Токаев призвал правоохранительные органы положить конец незаконному промыслу рогов сайги. Он сообщил, что в Алматинской области сотрудники КНБ задержали банду, убившую не менее 3 тыс. сайгаков. По информации КНБ, члены банды намеревались вывести спиленные рога в КНР.
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