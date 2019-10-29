Караганда. 28 октября. Kazakhstan Today - Браконьеры застрелили 72 сайгака в Карагандинской области. На поиски преступников ориентирован весь личный состав полиции, передает Kazakhstan Today.

26 октября совместной оперативной группой центрального регионального филиала "Охотзоопром" и Нуринского отдела полиции в 60 километрах от села Жанбобек обнаружено 72 туши сайги с отпиленными рогами. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 4 статьи 337 УК РК. Ведется поиск браконьеров", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

В ведомстве отметили, что на установление и задержание подозреваемых ориентирован весь личный состав органов внутренних дел Карагандинской области. В департаменте полиции создана оперативно-розыскная группа из числа наиболее опытных сотрудников.

Кроме того, совместно с сотрудниками соседствующих областей выставлены блокпосты. Проверяются транспортные средства, попадающие под ориентировку.

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