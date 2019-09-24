Нур-Султан. 23 сентября. Kazakhstan Today - Жительница Алматы получила по почте посылку с 7 пакетами экстази, передает Kazakhstan Today.

Ежегодно в стране с июня по октябрь проводится масштабная операция "Кокнар", цель которой - пресечь деятельность наркопреступников. За 3 месяца изъято 16,7 тонны наркотиков, из них 8,7 килограмма героина, 4 тонны марихуаны и 198 килограммов гашиша, а на обнаруженных посевах конопли было уничтожено 10 тонн наркосодержащих растений. При помощи вертолетной техники обнаружено 23 плантации индийской конопли.

"9 июля в городе Талгаре Алматинской области в почтовом отделении задержана 27-лентняя алматинка с 7 пакетами экстази весом 110 граммов. Посылку женщине отправили из Королевства Нидерландов", - сообщили в пресс-службе МВД РК.

Также в Павлодаре в конце августа у одного из сбытчиков в жилище при обыске обнаружили 667 граммов психотропного вещества "Скорость".

Всего в ходе ОПМ было изъято более 5,5 килограмма токсичных веществ, это приблизительно 18 тыс. разовых доз, которые могли приобрести школьники или студенты. Прибыль с такой продажи по цене на "черном" рынке составила бы 67,5 млн тенге.

С развитием средств коммуникаций наркодилеры начали вести бесконтактную продажу. При помощи интернет-сайтов они реализуют наркотики, после чего закладывают их в условленном месте. Клиент и продавец не видят друг друга. Для противодействия им стражи порядка постоянно мониторят интернет-пространство, всего ими заблокировано 4800 наркосайтов и выявлено 1200 граффити с адресами интернет-магазинов", - проинформировали в ведомстве.

По данным МВД, в Туркестанской области в конце июня на участке казахстанско-узбекской границы на КПП "Атамекен" совместно с сотрудниками ПС КНБ задержана автомашина "Daewoo Nexia" под управлением гражданина Таджикистана, 1967 года рождения. В ходе тщательного досмотра транспорта в бензобаке был обнаружен тайник с наркотическим средством героин весом 1,9 килограмма. "Такие случаи не единичны, 7 июня в поселке Кордай Жамбылской области у местного жителя также обнаружили 2 килограмма героина, поступившего контрабандным путем с территории Кыргызской Республики", - сообщили в министерстве.









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