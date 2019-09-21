В Алматы задержали мужчин за наружную рекламу наркотиков, за работу они получали по 15 тыс. тенге в день

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Двух мужчин участковый инспектор полиции Медеуского района доставил управление полиции с одной из оживленных улиц города.
"В полицию несколько раз обращались представители одного из офисов, расположенных по улице Жибек жолы. Они сигнализировали о том, что неизвестные люди наносят рекламу наркотиков на фасад их здания или поверхность терминала. Обратная связь с представителями этой компании была налажена. И сегодня охрана офиса, заприметив двух подозрительных мужчин, сообщила о них местному участковому инспектору. Оказалось, что эти люди с помощью трафарета на поверхность банкомата наносили рекламу наркотических средств", - сообщил начальник управления полиции Медеуского района майор полиции Болат Тотыбаев.
В полицию были доставлены двое граждан: уроженец Туркестанской области 2000 года рождения и уроженец Алматинской области 1997 года рождения.
"Как сообщили задержанные, за нанесение рекламы они зарабатывали по 15 тысяч тенге в день. В их задачи якобы входило нанесение 30 надписей в местах массового скопления людей", - рассказал начальник управления полиции Медеуского района.
В настоящее время задержанные за нарушение правил благоустройства привлечены к административной ответственности по статье 505 КоАП РК. Стоит отметить, что они ранее уже привлекались к уголовной ответственности за грабеж и вымогательство.
Материалы данного дела также будут переданы в управление по противодействию наркобизнесу ДП города Алматы для принятия дальнейших мер", - сообщили в департаменте полиции Алматы.
Как сообщалось ранее, МВД предлагает лишать свободы на 15-20 лет за размещение в Интернете предложений об изготовлении и сбыте наркотиков.
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