Туркестан. 21 сентября. Kazakhstan Today - Крупную партию героина обнаружили у гражданина Таджикистана на таможенном посту в Туркестанской области, передает Kazakhstan Today.

20 сентября, примерно в 11.30, на таможенном посту "Жибек жолы" сотрудниками департамента государственных доходов Туркестанской области совместно с сотрудниками департамента экономических расследований Туркестанской области и с сотрудниками ОПТК "Жибек жолы" Пограничной службы КНБ РК при пересечении границы на автомобиле был задержан гражданин Республики Таджикистан Х.А., следовавший из Узбекистана в Россию через территорию Казахстана", - сообщила пресс-служба Комитета государственных доходов РК.

При проведении таможенного досмотра служебные собаки по кличке Ынтас и Рига указали на наличие подозрительных предметов, после был применён аппарат инспекционно-досмотрового комплекса. Сотрудниками было определено место тайника, при вскрытии которого обнаружили 12 пакетов с надписью Каbut Afghanistan R.C.C. весом 12 килограммов. По результатам экспертизы выявлено, что в пакетах содержался героин весом 12 килограммов.

Аналогичный факт произошёл 29 июня текущего года на таможенном посту "Атамекен". Там был задержан гражданин Республики Таджикистан, в автомобиле которого были также обнаружены наркотические вещества общим весом 1929,09 грамма.

Напомним, недавно в Алматы задержали двух мужчин, наносивших наружную рекламу наркотических средств на улицах города. За работу они получали по 15 тыс. тенге в день.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства