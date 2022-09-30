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В Актюбинской области у браконьера изъяли более 900 сайгачьих рогов

29.09.2022, 09:48 11416
В Актюбинской области у браконьера изъяли более 900 сайгачьих рогов
Фото: Polisia.kz
АКТОБЕ. 29 СЕНТЯБРЯ - В ходе проведения оперативных мероприятий на трассе Самара - Шымкент была остановлена автомашина ВАЗ-2110, в багажнике которой было обнаружено 765 сайгачьих рога, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

За рулем находился 41-летний водитель, а на пассажирском сидении - 61-летний мужчина. В багажнике автомашины полицейские обнаружили 7 коробок с сайгачьими рогами. Пассажир пояснил, что коробки принадлежат ему и он намеревался продать рога. В коробках находилось 765 сайгачьих рогов", - сообщает Polisia.kz.

 
Кроме того, по месту жительства подозреваемого изъято еще 184 сайгачьих рога. Всего изъято 949 рогов.

 
По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет либо лишения свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

Напомним, в Казахстане могут разрешить платную спортивную охоту на сайгаков.

Предложение по отстрелу сайгаков в Казахстане прокомментировал член республиканского общественного экологического совета при партии АМАНАТ. Эксперт высказался, что предложение по отстрелу не выдерживает никакой критики.    

Само слово "отстрел" и то, что оно в себе несет, однозначно дискредитирует озвученную президентом страны идею о милосердной нации в контексте отношения к животным. С моральной и этической точки зрения предложение по отстрелу также не выдерживает никакой критики", - заявил Сергей Снегирев.    


Он подчеркнул, что "отстрел любых животных вне зависимости от их уникальности - неправильно и не несет в себе никакого положительного или конструктивного смысла".    
 

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Производителей мефедрона задержали в Алматы

29.09.2022, 17:25 6686
Производителей мефедрона задержали в Алматы
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 29 СЕНТЯБРЯ - В Алматы задержали семейную пару, которая занималась производством мефедрона в съемном доме, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Преступное производство развернулось в одном из домов в Илийском районе Алматинской области. Задержаны супруги - 36-летний гражданин Ж. и 29-летняя гражданка Ж. В их съемном жилище обнаружено свыше 2 кг порошкообразного вещества, стеклянная колба с 7 литрами жидкости, около 40 литров химических веществ в канистрах, порошкообразные химические вещества, порядка 7 кг, кусты с растениями и инвентарь, использованный наркодельцами при изготовлении синтетического наркотика - мефедрона", - сообщает Polisia.kz.

 
Инструкции по изготовлению супруги получали через интернет, а сырье - через закладки.
 

По словам задержанных, "работодатель" обещал им за каждый килограмм синтетического наркотика вознаграждение в размере 1 миллиона тенге", - рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

 
Вещественные доказательства изъяты и направлены на судебно-химическую экспертизу. Уголовное дело расследует управление полиции Илийского района Алматинской области.

 

В Алматы из окна 18-го этажа выпал подросток

29.09.2022, 12:24 9516
В Алматы из окна 18-го этажа выпал подросток
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 29 СЕНТЯБРЯ - В Алматы в результате падения из окна 18-го этажа погиб подросток, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В результате падения из окна квартиры на 18-м этаже скончался подросток 2007 года рождения", - сообщили в департаменте полиции Алматы.

 
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства), уточняет Polisia.kz.
 
Назначена экспертиза.
 

Задержан предприниматель, причинивший "Пассажирским перевозкам" ущерб в 300 млн тенге

27.09.2022, 20:30 25796
АСТАНА. 27 СЕНТЯБРЯ - 27 сентября ДЭР по Астане задержан руководитель ТОО "Ас-Ай" Омар Аскар Асаевич по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Омар при взыскании с АО "Пассажирские перевозки" якобы понесенных убытков использовал заведомо ложные сведения об объемах поставок и сфальсифицированные заключения аудиторов, сообщает пресс-служба АФМ.
 
В результате незаконных действий квазигосударственной компании причинен ущерб на сумму свыше 300 млн тенге.
 
На похищенные средства Омар приобрел дорогостоящую квартиру в Астане стоимостью 125 млн тенге и Range Rover за 60 млн тенге.
 
Наряду с этим Омар для вывода средств в теневой оборот использовал фиктивные счета фактуры от номинальных юридических лиц на 1,3 млрд тенге.
 
В этой связи также расследуется уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на 285,6 млн тенге. 
 
Следствие продолжается, иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
 

В Шымкенте уничтожили 12 тысяч бутылок контрафактного алкоголя

27.09.2022, 18:21 27521
ШЫМКЕНТ. 27 СЕНТЯБРЯ - Более 12 тысяч бутылок с якобы элитным алкоголем утилизировали сегодня в Шымкенте, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Хозяева контрафактного товара могли бы заработать на нем миллионы тенге, сообщает телеканал Otyrar
 

Подпольный цех обнаружили сотрудники шымкентского департамента экономических расследований. Два злоумышленника подделывали алкогольную продукцию известных отечественных марок", - рассказывается в сюжете. 

 
В соответствии с постановлением административного суда одного из задержанных оштрафовали на 150 тысяч тенге. Он компенсировал ущерб. Второго осудили на год лишения свободы. 
 

В изготовлении горячительных напитков он был не новичок. До открытия подпольного цеха занимался производством легального алкоголя", - сообщает телеканал.

 
По данным полиции, для цеха злоумышленник арендовал дом. Контрафакт реализовывали в Туркестанской и других областях страны.
 
По словам представителей департамента юстиции, суррогат полностью уничтожили. 
 
Всего с начала года в городе обнаружено уже девять подпольных цехов по производству фальшивого алкоголя. 
 
 

Ущерб в 10 млрд тенге ежегодно наносят мошенники казахстанцам

27.09.2022, 14:40 30291
АСТАНА. 27 СЕНТЯБРЯ - Ежегодно мошенники наносят ущерб казахстанцам в размере 10 млрд тенге, заявил в ходе пресс-конференции в СЦК глава МВД РК Марат Ахметжанов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Число таких преступлений неуклонно растет. К примеру, если за весь 2018 год было зарегистрировано 4 тысячи таких преступлений, то с начала этого года - уже 15 тысяч", - информирует Polisia.kz. 


Схемы совершения интернет-мошенничеств практически схожие. 
 
Мошенники представляются сотрудниками банков либо правоохранительных органов и используют сервисы по подмене абонентских номеров. Они убеждают граждан оформить кредит или перевести деньги на так называемый безопасный счет. Затем похищенные средства выводятся через сервисы международных переводов, переводятся в криптовалюту либо переправляются через границу в виде наличности. 
 

Полицейские устанавливают дропперов - это лица, причастные к обналичиванию денег, а также организаторы схем "обнала". Все они вовлекаются в преступную деятельность через объявления в соцсетях и мессенджерах. При этом главные организаторы, как правило, находятся за границей и в онлайн-режиме руководят процессом. Такие преступные группы выявлены в столице, Алматы, Павлодаре, Таразе и других регионах", - отметил глава ведомства. 

 
В начале сентября в Астане и Северо-Казахстанской области задержана ОПГ, занимавшаяся интернет-мошенничеством. От их действий пострадало больше 70 граждан, проживающих в разных городах республики. 
 

Потерпевшие продолжают обращаться с заявлениями. Им нанесен ущерб свыше 200 млн тенге. На сегодня установлено 60 дропперов. Совместно с коллегами из других стран принимаются меры к задержанию их сообщников за рубежом", - добавил спикер. 

 
Марат Ахметжанов также сообщил, что особое внимание сегодня уделяется выявлению и пресечению преступных схем, связанных с интернет-мошенничеством. 
 
По инициативе МВД операторы связи устанавливают программное обеспечение, блокирующее подменные номера, которые так активно используют мошенники. 
 
Совместно с Министерством цифровизации вырабатываются меры по установлению административной ответственности за это преступление. Повышается уровень подготовки специалистов в сфере информационных технологий. В Алматинской академии МВД на днях открылась специальная киберлаборатория. Там сотрудники будут обучаться новейшим методикам раскрытия киберпреступлений. 
 

Словесная перепалка у карагандинского клуба закончилась поножовщиной

27.09.2022, 13:55 30876
Словесная перепалка у карагандинского клуба закончилась поножовщиной
Фото: Depositphotos
КАРАГАНДА. 27 СЕНТЯБРЯ - В Караганде словесная перепалка у одного из ночных клубов города закончилась поножовщиной, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сообщается, что инцидент произошел 27 сентября. 
 

Около 01.00 в полицию Караганды поступило сообщение, что у одного из ночных клубов дерутся мужчины. Установлены двое горожан в возрасте 27 и 23 лет, между которыми произошла словесная перепалка. Последний нанес ножевое ранение своему оппоненту", - информирует Polisia.kz


 
По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 107 УК РК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). 
 
Ранее сообщалось, что в Алматы студенты устроили массовую драку возле Атакента. 
 

В области Жетысу две женщины погибли от рук собственных супругов

27.09.2022, 09:42 32976
В области Жетысу две женщины погибли от рук собственных супругов
Фото: Depositphotos
ТАЛДЫКОРГАН. 27 СЕНТЯБРЯ - Ревнивый сельчанин насмерть забил женщину в одном из крестьянских хозяйств близ села Жанаталап в Каратальском районе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ночь с 25 на 26 сентября на территории фермы обнаружено тело 35-летней женщины с признаками насильственной смерти. 
 
Потерпевшая вместе со своим 47-летним гражданским супругом работала на местного предпринимателя и присматривала за его скотом. 
 
Выяснилось, что пара накануне принимала гостей, после отъезда которых между ними возникла ссора. Мужчина, приревновав женщину к одному из гостей, жестоко ее избил. В итоге потерпевшая от побоев скончалась на месте происшествия, сообщает Polisia.kz.
 
Супруг потерпевшей задержан и помещен под стражу. Расследование по факту проводится согласно статье 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). 
 
Аналогичный факт днем ранее произошел в соседнем Ескельдинском районе, где в одном из частных домов села Карабулак обнаружили тело 34-летней женщины. 
 
Установлено, что женщина также скончалась от побоев своего 45-летнего супруга. 
 
В своих показаниях задержанный заявил, что супруга якобы начала злоупотреблять алкоголем и перестала смотреть за домом. Между супругами вспыхнула ссора, которая переросла в избиение женщины. Расследование также проводится по статье 106 УК РК.
 
В целом с начала года полицией региона выявлено и наказано 563 семейных дебошира, 97 из которых были подвергнуты адмаресту. 15 женщинам вместе с 34 детьми, пострадавшим от действий собственных супругов, была оказана помощь в реабилитационном центре Талдыкоргана.
 

В Жанаозене задержали подозреваемого в растлении малолетней

26.09.2022, 19:48 35951
В Жанаозене задержали подозреваемого в растлении малолетней
Фото: Depositphotos
ЖАНАОЗЕН. 26 СЕНТЯБРЯ - В Жанаозене задержали подозреваемого в покушении на половую неприкосновенность малолетней девочки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В 12.30 на пульт дежурного "102" управления полиции Жанаозена поступил вызов о том, что неизвестный мужчина пристает к девочке. На вызов выехала следственно-оперативная группа. На месте был задержан 47-летний подозреваемый, сообщает "Лада". 
 
Данный факт был зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований управления полиции Жанаозена по статье 121 (Насильственные действия сексуального характера) УК РК. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Назначены соответствующие экспертизы. С подозреваемым уже провели следственный эксперимент.
 

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