В Казахстане могут разрешить платную спортивную охоту на сайгаков

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НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - Министерством экологии, геологии и природных ресурсов рассматривается возможность проведения спортивно-любительской охоты на сайгаков в следующем году, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Глава Минэкологии РК Сериккали Берекешев напомнил, что сейчас сайгак не является краснокнижным животным. Запрет на охоту на сайгу в Казахстане до 1 января 2023 года, поэтому рассматривается вопрос о разрешении проведения платной охоты.
При этом министр отметил, что окончательное решение еще не принято.
Мы сейчас рассматриваем предложения, которые поступили от общественности. Это и вопрос принудительного переселения сайгаков в другие регионы. Многие говорили, зачем делать изъятие, давайте будем их перегонять в другие области. Но, к сожалению, научным сообществом эти методы признаны неэффективными по причине риска гибели сайгаков при попытке перегона и высокой вероятности их возвращения на прежнее место жительства. Поэтому этот вопрос отклонен", - пояснил Брекешев.
Также были предложения по увеличению численности волков, что, по мнению министра, не приведет к одномоментному снижению численности сайгаков, поскольку волк изымает из стада больных и ослабленных животных.
Глава ведомства сообщил, что в стране рассматривается вопрос по агрострахованию на случай потравы пастбищ и посевов сайгаками.
На сегодняшний день вопросы и жалобы со стороны сельхозтоваропроизводителей Западно-Казахстанской области отпали, потому что, являясь мигрирующим животным, сайга перешла из этого региона по своим путям миграции. Поэтому такая проблема, как потрава сельхознасаждений, сейчас не стоит", - отметил министр.
Брекешев напомнил, что осенью будет изъято 500 особей сайгаков для проведения анализов.
Напомним, в июле глава государства объявил выговор Брекешеву за неэффективную деятельность по регулированию популяции сайгаков.
Предложение по отстрелу сайгаков в Казахстане прокомментировал член республиканского общественного экологического совета при партии АМАНАТ. Эксперт высказался, что предложение по отстрелу не выдерживает никакой критики.
Само слово "отстрел" и то, что оно в себе несет, однозначно дискредитирует озвученную президентом страны идею о милосердной нации в контексте отношения к животным. С моральной и этической точки зрения предложение по отстрелу также не выдерживает никакой критики", - заявил Сергей Снегирев.
Он подчеркнул, что "отстрел любых животных вне зависимости от их уникальности - неправильно и не несет в себе никакого положительного или конструктивного смысла".